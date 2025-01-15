https://1prime.ru/20250115/schetki-854213475.html
Водителям назвали преимущества зимних щеток в холодное время года
Водителям назвали преимущества зимних щеток в холодное время года - 15.01.2025, ПРАЙМ
Водителям назвали преимущества зимних щеток в холодное время года
Наличие зимних щеток стеклоочистителей обеспечит комфортом и безопасностью при управлении транспортным средством в холодное время года, сказано в материале... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T13:45+0300
2025-01-15T13:45+0300
2025-01-15T13:46+0300
россия
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Наличие зимних щеток стеклоочистителей обеспечит комфортом и безопасностью при управлении транспортным средством в холодное время года, сказано в материале издания Pravda.Ru.Согласно изданию, зимние щетки отличаются от обычных конструкцией и материалом. Они имеют более жесткую щетину, специальную форму и специальное покрытие, что помогает им более эффективно очищать стекла от снега и льда, не липнуть к стеклу и сохранять видимость.Замена зимних щеток рекомендуется каждый сезон или при наличии повреждений, таких как трещины или износ. Использование зимних щеток позволяет сократить время очистки стекол во время снегопадов, улучшить видимость и повысить безопасность на дороге.Зимние щетки стеклоочистителя являются необходимостью в холодное время года, обеспечивая уверенность и безопасность на дороге в любых погодных условиях, заключили в издании.
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россия, авто
Водителям назвали преимущества зимних щеток в холодное время года
Pravda.Ru: зимние щетки спасают водителей от неожиданных проблем
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ.
Наличие зимних щеток стеклоочистителей обеспечит комфортом и безопасностью при управлении транспортным средством в холодное время года, сказано
в материале издания Pravda.Ru.
Согласно изданию, зимние щетки отличаются от обычных конструкцией и материалом. Они имеют более жесткую щетину, специальную форму и специальное покрытие, что помогает им более эффективно очищать стекла от снега и льда, не липнуть к стеклу и сохранять видимость.
Замена зимних щеток рекомендуется каждый сезон или при наличии повреждений, таких как трещины или износ. Использование зимних щеток позволяет сократить время очистки стекол во время снегопадов, улучшить видимость и повысить безопасность на дороге.
Зимние щетки стеклоочистителя являются необходимостью в холодное время года, обеспечивая уверенность и безопасность на дороге в любых погодных условиях, заключили в издании.
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