https://1prime.ru/20250115/schetki-854213475.html

Водителям назвали преимущества зимних щеток в холодное время года

Водителям назвали преимущества зимних щеток в холодное время года - 15.01.2025, ПРАЙМ

Водителям назвали преимущества зимних щеток в холодное время года

Наличие зимних щеток стеклоочистителей обеспечит комфортом и безопасностью при управлении транспортным средством в холодное время года, сказано в материале... | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T13:45+0300

2025-01-15T13:45+0300

2025-01-15T13:46+0300

россия

авто

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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Наличие зимних щеток стеклоочистителей обеспечит комфортом и безопасностью при управлении транспортным средством в холодное время года, сказано в материале издания Pravda.Ru.Согласно изданию, зимние щетки отличаются от обычных конструкцией и материалом. Они имеют более жесткую щетину, специальную форму и специальное покрытие, что помогает им более эффективно очищать стекла от снега и льда, не липнуть к стеклу и сохранять видимость.Замена зимних щеток рекомендуется каждый сезон или при наличии повреждений, таких как трещины или износ. Использование зимних щеток позволяет сократить время очистки стекол во время снегопадов, улучшить видимость и повысить безопасность на дороге.Зимние щетки стеклоочистителя являются необходимостью в холодное время года, обеспечивая уверенность и безопасность на дороге в любых погодных условиях, заключили в издании.

https://1prime.ru/20250115/avto-854189104.html

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россия, авто