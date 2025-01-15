Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Водителям назвали преимущества зимних щеток в холодное время года - 15.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250115/schetki-854213475.html
Водителям назвали преимущества зимних щеток в холодное время года
Водителям назвали преимущества зимних щеток в холодное время года - 15.01.2025, ПРАЙМ
Водителям назвали преимущества зимних щеток в холодное время года
Наличие зимних щеток стеклоочистителей обеспечит комфортом и безопасностью при управлении транспортным средством в холодное время года, сказано в материале... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T13:45+0300
2025-01-15T13:46+0300
россия
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/83565/96/835659617_0:0:2427:1365_1920x0_80_0_0_6a44eb9fe1aac97112b98401965d373d.jpg
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Наличие зимних щеток стеклоочистителей обеспечит комфортом и безопасностью при управлении транспортным средством в холодное время года, сказано в материале издания Pravda.Ru.Согласно изданию, зимние щетки отличаются от обычных конструкцией и материалом. Они имеют более жесткую щетину, специальную форму и специальное покрытие, что помогает им более эффективно очищать стекла от снега и льда, не липнуть к стеклу и сохранять видимость.Замена зимних щеток рекомендуется каждый сезон или при наличии повреждений, таких как трещины или износ. Использование зимних щеток позволяет сократить время очистки стекол во время снегопадов, улучшить видимость и повысить безопасность на дороге.Зимние щетки стеклоочистителя являются необходимостью в холодное время года, обеспечивая уверенность и безопасность на дороге в любых погодных условиях, заключили в издании.
https://1prime.ru/20250115/avto-854189104.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83565/96/835659617_270:0:2427:1618_1920x0_80_0_0_2a889e93713430599b149fbd98c91bf4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, авто
РОССИЯ, Авто
13:45 15.01.2025 (обновлено: 13:46 15.01.2025)
 
Водителям назвали преимущества зимних щеток в холодное время года

Pravda.Ru: зимние щетки спасают водителей от неожиданных проблем

© РИА Новости . Станислав Савельев | Перейти в медиабанкАномальные морозы
Аномальные морозы - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости . Станислав Савельев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Наличие зимних щеток стеклоочистителей обеспечит комфортом и безопасностью при управлении транспортным средством в холодное время года, сказано в материале издания Pravda.Ru.
Согласно изданию, зимние щетки отличаются от обычных конструкцией и материалом. Они имеют более жесткую щетину, специальную форму и специальное покрытие, что помогает им более эффективно очищать стекла от снега и льда, не липнуть к стеклу и сохранять видимость.
Замена зимних щеток рекомендуется каждый сезон или при наличии повреждений, таких как трещины или износ. Использование зимних щеток позволяет сократить время очистки стекол во время снегопадов, улучшить видимость и повысить безопасность на дороге.
Зимние щетки стеклоочистителя являются необходимостью в холодное время года, обеспечивая уверенность и безопасность на дороге в любых погодных условиях, заключили в издании.
Покупатель осматривает машину в автосалоне - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2025
Вовсе не "корейцы": назван чемпион среди авто с пробегом
07:30
 
РОССИЯАвто
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала