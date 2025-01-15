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Рубль стабилизируется к юаню на Мосбирже

Рубль стабилизируется к юаню на Мосбирже - 15.01.2025, ПРАЙМ

Рубль стабилизируется к юаню на Мосбирже

Курс рубля к юаню на Московской бирже стабилизируется в среду после четырех подряд сессий падения, юань "топчется" под ключевым уровнем 14 рублей, следует из... | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T17:42+0300

2025-01-15T17:42+0300

2025-01-15T17:42+0300

экономика

юань

мосбиржа

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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля к юаню на Московской бирже стабилизируется в среду после четырех подряд сессий падения, юань "топчется" под ключевым уровнем 14 рублей, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.29 мск снижался на 2 копейки - до 13,92 рубля. Снижение составляло 0,1%. В течение дня юань торгуется в коридоре 13,88-13,998 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 68,8 миллиарда рублей, что немного ниже аналогичного показателя предыдущей сессии. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 103,91 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,465 против 7,330 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 1,8%. РУБЛЬ ПРИТОРМОЗИЛ В ПАДЕНИИ Рубль в среду стабилизируется к юаню на Мосбирже. Курс приблизился к психологическому уровню 14 рублей, и преодолеть эту отметку у юаня пока не получается. "Два противоположных фактора действуют на курс рубля. Давление на него продолжает оказывать как большой объем уже введенных санкций, эффект от которых со временем лишь усиливается, так и угроза новых антироссийских мер. Поддержку рублю может оказывать уменьшение спроса на импорт, обычно происходящее в январе в результате ослабления потребительской активности после череды новогодних праздников и длинных каникул", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". При этом юаневая ставка денежного рынка находится на уровне 0,01% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против -0,3% на предыдущих торгах. Внешние рыночные факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.33 мск росла на 0,9% - до 80,7 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) падал на 0,4%, до 108,7 пункта. ПРОГНОЗЫ Со среды ЦБ РФ начинает продавать юани в более высоком, январском, объеме (по 4,76 миллиарда рублей в день в эквиваленте после 3,41 миллиарда в начале года), отмечает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "В моменте это способно оказать рублю временную поддержку, и курс сегодня вряд ли значимо превысит отметку в 14 рублей за юань", - полагает он. Курс остается около верхней границы диапазона 13,75–14,05 рубля за юань, отмечает Бабин. "Попытки выхода из него вверх не прекращаются, но судя по их быстрому нивелированию, предложения иностранной валюты пока достаточно для удовлетворения повышенного спроса на нее", - добавил он.

https://1prime.ru/20250115/yuan-854215532.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

юань, мосбиржа