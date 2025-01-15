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Единовременную выплату в 80 тысяч рублей получат фронтовики и блокадники - 15.01.2025, ПРАЙМ
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Единовременную выплату в 80 тысяч рублей получат фронтовики и блокадники
Единовременную выплату в 80 тысяч рублей получат фронтовики и блокадники - 15.01.2025, ПРАЙМ
Единовременную выплату в 80 тысяч рублей получат фронтовики и блокадники
Выплату в размере 80 тысяч рублей к юбилею Победы получат фронтовики, жители блокадного Ленинграда, строители оборонительных сооружений, работники авиабаз. Об... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T18:01+0300
2025-01-15T18:01+0300
россия
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Выплату в размере 80 тысяч рублей к юбилею Победы получат фронтовики, жители блокадного Ленинграда, строители оборонительных сооружений, работники авиабаз. Об этом говорится в указе главы государства Владимира Путина.Действие указа также распространяется на инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов, бывших несовершеннолетних узников концлагерей и гетто, а также вдов и вдовцов военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовам (вдовцам) умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны.Труженики тыла и бывшие совершеннолетние узники концлагерей получат выплаты в размере 55 тысяч рублей. Выплаты будут производиться в апреле-мае 2025 года.
https://1prime.ru/20250115/putin-854217008.html
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россия
РОССИЯ
18:01 15.01.2025
 
Единовременную выплату в 80 тысяч рублей получат фронтовики и блокадники

Путин: выплаты фронтовикам в честь 80-летия Победы произведут в апреле-мае

© POOL | Перейти в медиабанкВетераны на праздновании Дня Победы
Ветераны на праздновании Дня Победы
© POOL
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Выплату в размере 80 тысяч рублей к юбилею Победы получат фронтовики, жители блокадного Ленинграда, строители оборонительных сооружений, работники авиабаз. Об этом говорится в указе главы государства Владимира Путина.
Действие указа также распространяется на инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов, бывших несовершеннолетних узников концлагерей и гетто, а также вдов и вдовцов военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовам (вдовцам) умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны.
Труженики тыла и бывшие совершеннолетние узники концлагерей получат выплаты в размере 55 тысяч рублей. Выплаты будут производиться в апреле-мае 2025 года.
Президент Владимир Путин принял участие в церемонии открытия объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры
Путин подписал указ о выплате ветеранам Великой Отечественной войны
15:03
 
РОССИЯ
 
 
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