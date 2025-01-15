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Курс юаня в начале торгов на Мосбирже перешел к снижению

Курс юаня в начале торгов на Мосбирже перешел к снижению - 15.01.2025, ПРАЙМ

Курс юаня в начале торгов на Мосбирже перешел к снижению

Курс китайской валюты в начале торговой сессии среды перешел к легкому снижению, следует из данных Московской биржи. | 15.01.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии среды перешел к легкому снижению, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.11 мск терял 3 копейки, до 13,91 рубля.В первые минуты торгов юань максимально повышался до 13,998 рубля.

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