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Курс юаня в начале торгов на Мосбирже перешел к снижению
Курс юаня в начале торгов на Мосбирже перешел к снижению - 15.01.2025, ПРАЙМ
Курс юаня в начале торгов на Мосбирже перешел к снижению
Курс китайской валюты в начале торговой сессии среды перешел к легкому снижению, следует из данных Московской биржи. | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T10:06+0300
2025-01-15T10:06+0300
2025-01-15T10:17+0300
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии среды перешел к легкому снижению, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.11 мск терял 3 копейки, до 13,91 рубля.В первые минуты торгов юань максимально повышался до 13,998 рубля.
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юань, мосбиржа
USD/RUB - Курс доллара к рублю, юань, Мосбиржа
Курс юаня в начале торгов на Мосбирже перешел к снижению
Курс юаня в начале торгов снижается до 13,91 рубля
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии среды перешел к легкому снижению, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.11 мск терял 3 копейки, до 13,91 рубля.
В первые минуты торгов юань максимально повышался до 13,998 рубля.