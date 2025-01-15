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"Союзники заканчиваются". СМИ рассказали, что произошло с Зеленским
"Союзники заканчиваются". СМИ рассказали, что произошло с Зеленским - 15.01.2025, ПРАЙМ
"Союзники заканчиваются". СМИ рассказали, что произошло с Зеленским
У главы киевского режима Владимира Зеленского остается мало вариантов сохранить свою власть, так как сокращается число союзников Киева, а Запад все более... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T10:16+0300
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политика
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. У главы киевского режима Владимира Зеленского остается мало вариантов сохранить свою власть, так как сокращается число союзников Киева, а Запад все более заинтересован в его замене, говорится в публикации издания InfoBRICS."У Зеленского осталось мало вариантов. На Украине у него заканчиваются союзники, а Запад дает все яснее понять, что заинтересован в его замене", — заметил автор материала, аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос.Лейрос отмечает, что Зеленский старается не допустить прихода к власти бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и удержать на своей стороне оставшихся союзников.Ранее сообщалось, что Зеленский решил баллотироваться на второй срок при условии, что Залужный не будет выдвигать свою кандидатуру. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая, а президентские выборы в 2024 году были отменены из-за введения на Украине военного положения и мобилизации.
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украина, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский
"Союзники заканчиваются". СМИ рассказали, что произошло с Зеленским
IB: у Зеленского осталось мало вариантов на фоне сокращения числа союзников
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ.
У главы киевского режима Владимира Зеленского остается мало вариантов сохранить свою власть, так как сокращается число союзников Киева, а Запад все более заинтересован в его замене, говорится
в публикации издания InfoBRICS.
"У Зеленского осталось мало вариантов. На Украине у него заканчиваются союзники, а Запад дает все яснее понять, что заинтересован в его замене", — заметил автор материала, аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос.
Лейрос отмечает, что Зеленский старается не допустить прихода к власти бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и удержать на своей стороне оставшихся союзников.
Ранее сообщалось, что Зеленский решил баллотироваться на второй срок при условии, что Залужный не будет выдвигать свою кандидатуру. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая, а президентские выборы в 2024 году были отменены из-за введения на Украине военного положения и мобилизации.
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