https://1prime.ru/20250115/zelenskiy-854207564.html

"Союзники заканчиваются". СМИ рассказали, что произошло с Зеленским

"Союзники заканчиваются". СМИ рассказали, что произошло с Зеленским - 15.01.2025, ПРАЙМ

"Союзники заканчиваются". СМИ рассказали, что произошло с Зеленским

У главы киевского режима Владимира Зеленского остается мало вариантов сохранить свою власть, так как сокращается число союзников Киева, а Запад все более... | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T10:16+0300

2025-01-15T10:16+0300

2025-01-15T10:16+0300

политика

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. У главы киевского режима Владимира Зеленского остается мало вариантов сохранить свою власть, так как сокращается число союзников Киева, а Запад все более заинтересован в его замене, говорится в публикации издания InfoBRICS."У Зеленского осталось мало вариантов. На Украине у него заканчиваются союзники, а Запад дает все яснее понять, что заинтересован в его замене", — заметил автор материала, аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос.Лейрос отмечает, что Зеленский старается не допустить прихода к власти бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и удержать на своей стороне оставшихся союзников.Ранее сообщалось, что Зеленский решил баллотироваться на второй срок при условии, что Залужный не будет выдвигать свою кандидатуру. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая, а президентские выборы в 2024 году были отменены из-за введения на Украине военного положения и мобилизации.

https://1prime.ru/20250114/ermak-854182669.html

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украина, владимир зеленский