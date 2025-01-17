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Гренландия не хочет быть частью США, заявил премьер - 17.01.2025, ПРАЙМ
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Гренландия не хочет быть частью США, заявил премьер
Гренландия не хочет быть частью США, заявил премьер - 17.01.2025, ПРАЙМ
Гренландия не хочет быть частью США, заявил премьер
Гренландия не желает становиться частью Соединенных Штатов. Такое заявление сделал гренландский премьер-министр Муте Эгеде. | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T08:26+0300
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сша
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Гренландия не желает становиться частью Соединенных Штатов. Такое заявление сделал гренландский премьер-министр Муте Эгеде.Ранее лидер американской президентской гонки Дональд Трамп сообщил, что остров должен войти в состав США, так как имеет стратегическую значимость для национальной безопасности и защиты "свободного мира", включая противостояние Китаю и России.В то же время Эгеде сообщил, что Гренландия не может быть продана. Однако, по его словам, она готова к укреплению сотрудничества. "Мы не хотим быть американцами, мы не хотим быть частью США, но мы хотим крепкого сотрудничества с США", - заявил Эгеде в беседе с телеканалом Fox News, подчеркнув, что Гренландия всегда будет частью НАТО. Он выразил мнение, что остров может многое предложить Вашингтону и выражает готовность к американским инвестициям в свои минеральные ресурсы.Гренландия до 1953 года являлась датской колонией. Она остается частью Дании, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.
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сша, гренландия
США, Гренландия
08:26 17.01.2025 (обновлено: 08:53 17.01.2025)
 
Гренландия не хочет быть частью США, заявил премьер

Премьер Эгеде: Гренландия не хочет быть частью США, но готова к сотрудничеству

© РИА Новости . Илья Тимин | Перейти в медиабанкОстров Гренландия
Остров Гренландия - ПРАЙМ, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости . Илья Тимин
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Гренландия не желает становиться частью Соединенных Штатов. Такое заявление сделал гренландский премьер-министр Муте Эгеде.
Ранее лидер американской президентской гонки Дональд Трамп сообщил, что остров должен войти в состав США, так как имеет стратегическую значимость для национальной безопасности и защиты "свободного мира", включая противостояние Китаю и России.
В то же время Эгеде сообщил, что Гренландия не может быть продана. Однако, по его словам, она готова к укреплению сотрудничества.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 17.01.2025
Слово Трампа. На что он готов пойти ради Гренландии
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"Мы не хотим быть американцами, мы не хотим быть частью США, но мы хотим крепкого сотрудничества с США", - заявил Эгеде в беседе с телеканалом Fox News, подчеркнув, что Гренландия всегда будет частью НАТО.
Он выразил мнение, что остров может многое предложить Вашингтону и выражает готовность к американским инвестициям в свои минеральные ресурсы.
Гренландия до 1953 года являлась датской колонией. Она остается частью Дании, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.
 
СШАГренландия
 
 
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