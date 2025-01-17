https://1prime.ru/20250117/grenlandiya--854269395.html

Гренландия не хочет быть частью США, заявил премьер

Гренландия не хочет быть частью США, заявил премьер - 17.01.2025, ПРАЙМ

Гренландия не хочет быть частью США, заявил премьер

Гренландия не желает становиться частью Соединенных Штатов. Такое заявление сделал гренландский премьер-министр Муте Эгеде. | 17.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-17T08:26+0300

2025-01-17T08:26+0300

2025-01-17T08:53+0300

сша

гренландия

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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Гренландия не желает становиться частью Соединенных Штатов. Такое заявление сделал гренландский премьер-министр Муте Эгеде.Ранее лидер американской президентской гонки Дональд Трамп сообщил, что остров должен войти в состав США, так как имеет стратегическую значимость для национальной безопасности и защиты "свободного мира", включая противостояние Китаю и России.В то же время Эгеде сообщил, что Гренландия не может быть продана. Однако, по его словам, она готова к укреплению сотрудничества. "Мы не хотим быть американцами, мы не хотим быть частью США, но мы хотим крепкого сотрудничества с США", - заявил Эгеде в беседе с телеканалом Fox News, подчеркнув, что Гренландия всегда будет частью НАТО. Он выразил мнение, что остров может многое предложить Вашингтону и выражает готовность к американским инвестициям в свои минеральные ресурсы.Гренландия до 1953 года являлась датской колонией. Она остается частью Дании, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.

https://1prime.ru/20250117/grenlandiya-854258325.html

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сша, гренландия