https://1prime.ru/20250117/iran-854289279.html
Путин оценил сотрудничество России и Ирана
Путин оценил сотрудничество России и Ирана - 17.01.2025, ПРАЙМ
Путин оценил сотрудничество России и Ирана
Связи между Россией и Ираном являются масштабными и взаимовыгодными. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин по итогам переговоров со своим... | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T17:35+0300
2025-01-17T17:35+0300
2025-01-17T17:35+0300
россия
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Связи между Россией и Ираном являются масштабными и взаимовыгодными. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин по итогам переговоров со своим коллегой, главой Ирана Масудой Пезешкианом.Так, российский лидер заявил, что также в тесном диалоге находятся российские и иранские Министерства иностранных дел и Советы безопасности. По его словам, активно продвигается сотрудничество России и Ирана в экономической, социальной и культурной сферах.В то же время Путин рассказал, что также плодотворно взаимодействуют деловые круги, представители общественности, на регулярной основе осуществляются молодежные, парламентские и межрегиональные контактыПрезидент России рассказал, что российские и иранские власти едины в своем стремлении вывести двустороннее сотрудничество на качественно новый уровень.Ранее в Кремле состоялась встреча Путина и Пезешкиана, по результатам которой лидеры государств подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном.
https://1prime.ru/20250117/putin-854281677.html
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россия, иран, владимир путин
РОССИЯ, ИРАН, Владимир Путин
Путин оценил сотрудничество России и Ирана
Путин: связи между Россией и Ираном являются масштабными и взаимовыгодными
МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Связи между Россией и Ираном являются масштабными и взаимовыгодными. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин по итогам переговоров со своим коллегой, главой Ирана Масудой Пезешкианом.
Так, российский лидер заявил, что также в тесном диалоге находятся российские и иранские Министерства иностранных дел и Советы безопасности. По его словам, активно продвигается сотрудничество России и Ирана в экономической, социальной и культурной сферах.
В то же время Путин рассказал, что также плодотворно взаимодействуют деловые круги, представители общественности, на регулярной основе осуществляются молодежные, парламентские и межрегиональные контакты
Президент России рассказал, что российские и иранские власти едины в своем стремлении вывести двустороннее сотрудничество на качественно новый уровень.
Ранее в Кремле состоялась встреча Путина и Пезешкиана, по результатам которой лидеры государств подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном.
Путин оценил темп развития торгово-экономических связей России и Ирана