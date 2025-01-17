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В Китае уровень безработицы снизился до 5,1%
В Китае уровень безработицы снизился до 5,1% - 17.01.2025, ПРАЙМ
В Китае уровень безработицы снизился до 5,1%
Уровень зарегистрированной безработицы в Китае по итогам 2024 года снизился до 5,1%, свидетельствуют данные государственного статистического бюро КНР. | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T05:49+0300
2025-01-17T05:49+0300
2025-01-17T05:49+0300
экономика
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ПЕКИН, 17 янв – ПРАЙМ. Уровень зарегистрированной безработицы в Китае по итогам 2024 года снизился до 5,1%, свидетельствуют данные государственного статистического бюро КНР.
"В 2024 году уровень зарегистрированной городской безработицы в городах и поселках городского типа составил 5,1%, что на 0,1 процентного пункта меньше, чем годом ранее", - говорится в докладе ведомства.
Отдельно в декабре 2024 года уровень безработицы в Китае в среднем по стране составил 5,1%.
Согласно целям работы правительства в документе, опубликованном на открытии ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей, уровень безработицы к концу 2024 года должен был составить около 5,5%.
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мировая экономика, китай, кнр
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, КНР
В Китае уровень безработицы снизился до 5,1%
Госстат: уровень безработицы в Китае по итогам 2024 года снизился до 5,1%
ПЕКИН, 17 янв – ПРАЙМ. Уровень зарегистрированной безработицы в Китае по итогам 2024 года снизился до 5,1%, свидетельствуют данные государственного статистического бюро КНР.
"В 2024 году уровень зарегистрированной городской безработицы в городах и поселках городского типа составил 5,1%, что на 0,1 процентного пункта меньше, чем годом ранее", - говорится в докладе ведомства.
Отдельно в декабре 2024 года уровень безработицы в Китае в среднем по стране составил 5,1%.
Согласно целям работы правительства в документе, опубликованном на открытии ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей, уровень безработицы к концу 2024 года должен был составить около 5,5%.