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В Китае уровень безработицы снизился до 5,1%

В Китае уровень безработицы снизился до 5,1% - 17.01.2025, ПРАЙМ

В Китае уровень безработицы снизился до 5,1%

Уровень зарегистрированной безработицы в Китае по итогам 2024 года снизился до 5,1%, свидетельствуют данные государственного статистического бюро КНР. | 17.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-17T05:49+0300

2025-01-17T05:49+0300

2025-01-17T05:49+0300

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ПЕКИН, 17 янв – ПРАЙМ. Уровень зарегистрированной безработицы в Китае по итогам 2024 года снизился до 5,1%, свидетельствуют данные государственного статистического бюро КНР. "В 2024 году уровень зарегистрированной городской безработицы в городах и поселках городского типа составил 5,1%, что на 0,1 процентного пункта меньше, чем годом ранее", - говорится в докладе ведомства. Отдельно в декабре 2024 года уровень безработицы в Китае в среднем по стране составил 5,1%. Согласно целям работы правительства в документе, опубликованном на открытии ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей, уровень безработицы к концу 2024 года должен был составить около 5,5%.

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мировая экономика, китай, кнр