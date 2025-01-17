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2900 взяли. А что потом? - 17.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250117/rynok-854271729.html
2900 взяли. А что потом?
2900 взяли. А что потом? - 17.01.2025, ПРАЙМ
2900 взяли. А что потом?
Индекс МосБиржи закрепился выше 2900 п., это максимумы за последние полгода. На фоне замедления темпа роста инфляции и вероятности окончания цикла повышения... | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T09:42+0300
2025-01-17T09:43+0300
экономика
мнения аналитиков
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи закрепился выше 2900 п., это максимумы за последние полгода. На фоне замедления темпа роста инфляции и вероятности окончания цикла повышения ключевой ставки ЦБ, а также надежд на геополитическое потепление рынок идет все выше и выше. Далее очевидной целью служат круглые 3000 п., быки без форс-мажоров могут достать планку еще в рамках января.Сильнее рынка — акции девелоперов, они прибавили по 6–8%. Ажиотажный спрос был в бумагах Самолета, ПИКа, Эталона, ЛСР. Цены бумаг очень чувствительны к фактору инфляции и циклу ДКП ЦБ — как только появился шанс на монетарный разворот в 2025 г., они и воспрянули духом. Потенциал там высокий, нужно просто дождаться начала цикла снижения ставок.Рубль после слабого начала года укрепляется второй день подряд — юань стабилизировался на 13,9, доллар присел на 0,4%, до 102,37, а евро просел на треть процента, к 105,8. Вероятно, на этих уровнях курсы и завершат январь.
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40
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мнения аналитиков
Экономика, Мнения аналитиков
09:42 17.01.2025 (обновлено: 09:43 17.01.2025)
 

2900 взяли. А что потом?

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи закрепился выше 2900 п., это максимумы за последние полгода. На фоне замедления темпа роста инфляции и вероятности окончания цикла повышения ключевой ставки ЦБ, а также надежд на геополитическое потепление рынок идет все выше и выше. Далее очевидной целью служат круглые 3000 п., быки без форс-мажоров могут достать планку еще в рамках января.
Сильнее рынка — акции девелоперов, они прибавили по 6–8%. Ажиотажный спрос был в бумагах Самолета, ПИКа, Эталона, ЛСР. Цены бумаг очень чувствительны к фактору инфляции и циклу ДКП ЦБ — как только появился шанс на монетарный разворот в 2025 г., они и воспрянули духом. Потенциал там высокий, нужно просто дождаться начала цикла снижения ставок.
Рубль после слабого начала года укрепляется второй день подряд — юань стабилизировался на 13,9, доллар присел на 0,4%, до 102,37, а евро просел на треть процента, к 105,8. Вероятно, на этих уровнях курсы и завершат январь.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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