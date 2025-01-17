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Российский рынок акций снижается на старте торгов

Российский рынок акций снижается на старте торгов - 17.01.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций снижается на старте торгов

Российский рынок акций в начале торгов пятницы понижается на 0,32%, следует из данных Московской биржи. | 17.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-17T10:04+0300

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2025-01-17T10:08+0300

экономика

российский рынок акций

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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов пятницы понижается на 0,32%, следует из данных Московской биржи.Рублевый индекс Мосбиржи к 10.03 мск снижался на 0,32%, до 2 901,92 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,37%, до 960,95 пункта.

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российский рынок акций