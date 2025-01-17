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Вице-спикер парламента Словакии рассказал о нападках за поездку в Россию - 17.01.2025, ПРАЙМ
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Вице-спикер парламента Словакии рассказал о нападках за поездку в Россию
Вице-спикер парламента Словакии рассказал о нападках за поездку в Россию - 17.01.2025, ПРАЙМ
Вице-спикер парламента Словакии рассказал о нападках за поездку в Россию
Вице-спикер парламента Словакии, председатель фракции SNS (Словацкая национальная партия) Андрей Данко в беседе с агентством РИА Новости сообщил, о нападках на... | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T08:51+0300
2025-01-17T08:51+0300
россия
словакия
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Вице-спикер парламента Словакии, председатель фракции SNS (Словацкая национальная партия) Андрей Данко в беседе с агентством РИА Новости сообщил, о нападках на него за поездки в Россию и выступление в российской Госдуме.Так, он рассказал, что ранее считался самым популярным словацким политиком и был вторым по популярности кандидатом в президенты. Однако, по словам Данко, было принято решение выбрать главой государства неизвестную женщину, после чего на него и начались нападки."Они ставили под сомнение моё образование. Когда я был здесь на параде Победы, они отменили моё приглашение в Конгресс США", - сказал Данко в ходе интервью, добавив, что США мешало то, что он говорил о диалоге с Россией. "Когда я выступил в Госдуме, один министр правительства, это было правительство Роберта Фицо, атаковал меня", - подчеркнул вице-премьер.
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россия, словакия, сша
РОССИЯ, СЛОВАКИЯ, США
08:51 17.01.2025
 
Вице-спикер парламента Словакии рассказал о нападках за поездку в Россию

Вице-спикер Данко сообщил о нападках за поездки в РФ и выступление в Госдуме

© fotolia.com / Yulia BuchatskayaФлаг Словакии
Флаг Словакии - ПРАЙМ, 1920, 17.01.2025
© fotolia.com / Yulia Buchatskaya
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Вице-спикер парламента Словакии, председатель фракции SNS (Словацкая национальная партия) Андрей Данко в беседе с агентством РИА Новости сообщил, о нападках на него за поездки в Россию и выступление в российской Госдуме.
Так, он рассказал, что ранее считался самым популярным словацким политиком и был вторым по популярности кандидатом в президенты. Однако, по словам Данко, было принято решение выбрать главой государства неизвестную женщину, после чего на него и начались нападки.
"Они ставили под сомнение моё образование. Когда я был здесь на параде Победы, они отменили моё приглашение в Конгресс США", - сказал Данко в ходе интервью, добавив, что США мешало то, что он говорил о диалоге с Россией.
"Когда я выступил в Госдуме, один министр правительства, это было правительство Роберта Фицо, атаковал меня", - подчеркнул вице-премьер.
Флаг Словакии - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2025
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