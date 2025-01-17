https://1prime.ru/20250117/slovakiya-854269944.html

Вице-спикер парламента Словакии рассказал о нападках за поездку в Россию

Вице-спикер парламента Словакии рассказал о нападках за поездку в Россию - 17.01.2025, ПРАЙМ

Вице-спикер парламента Словакии рассказал о нападках за поездку в Россию

Вице-спикер парламента Словакии, председатель фракции SNS (Словацкая национальная партия) Андрей Данко в беседе с агентством РИА Новости сообщил, о нападках на... | 17.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-17T08:51+0300

2025-01-17T08:51+0300

2025-01-17T08:51+0300

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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Вице-спикер парламента Словакии, председатель фракции SNS (Словацкая национальная партия) Андрей Данко в беседе с агентством РИА Новости сообщил, о нападках на него за поездки в Россию и выступление в российской Госдуме.Так, он рассказал, что ранее считался самым популярным словацким политиком и был вторым по популярности кандидатом в президенты. Однако, по словам Данко, было принято решение выбрать главой государства неизвестную женщину, после чего на него и начались нападки."Они ставили под сомнение моё образование. Когда я был здесь на параде Победы, они отменили моё приглашение в Конгресс США", - сказал Данко в ходе интервью, добавив, что США мешало то, что он говорил о диалоге с Россией. "Когда я выступил в Госдуме, один министр правительства, это было правительство Роберта Фицо, атаковал меня", - подчеркнул вице-премьер.

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