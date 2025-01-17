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"Это абсурдно". В Норвегии резко высказались об Украине
"Это абсурдно". В Норвегии резко высказались об Украине - 17.01.2025, ПРАЙМ
"Это абсурдно". В Норвегии резко высказались об Украине
Позиция ряда государств-членов НАТО, не желающих присоединения Украины к альянсу, не вызывает удивления. Об этом в социальной сети Х написал профессор... | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T09:41+0300
2025-01-17T09:41+0300
2025-01-17T09:41+0300
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Позиция ряда государств-членов НАТО, не желающих присоединения Украины к альянсу, не вызывает удивления. Об этом в социальной сети Х написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен."Зеленский заявил, что США, Венгрия, Словакия и Германия не хотят видеть Украину в НАТО. Это не повод для обсуждения. Говорить об Украине в НАТО абсурдно", — подчеркнул он.По словам профессора, включение Украины в НАТО приведет к прямому столкновению с Россией и, в конечном счете, к ядерному конфликту.В 2019 году, Украина внесла изменения в свою конституцию, включив в нее формулировку о стремлении к европейской и евроатлантической интеграции, в том числе членства в Европейском союзе и НАТО.
https://1prime.ru/20250116/zelenskiy-854259023.html
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украина, нато
"Это абсурдно". В Норвегии резко высказались об Украине
Профессор Дизен: обсуждение членства Украины в НАТО является абсурдным
МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ.
Позиция ряда государств-членов НАТО, не желающих присоединения Украины к альянсу, не вызывает удивления. Об этом в социальной сети Х написал
профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
"Зеленский заявил, что США, Венгрия, Словакия и Германия не хотят видеть Украину в НАТО. Это не повод для обсуждения. Говорить об Украине в НАТО абсурдно", — подчеркнул он.
По словам профессора, включение Украины в НАТО приведет к прямому столкновению с Россией и, в конечном счете, к ядерному конфликту.
В 2019 году, Украина внесла изменения в свою конституцию, включив в нее формулировку о стремлении к европейской и евроатлантической интеграции, в том числе членства в Европейском союзе и НАТО.
Зеленский сделал тяжелое признание о вступлении Украины в НАТО