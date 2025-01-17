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СМИ жестко высказались о роли России в переговорах по Украине - 17.01.2025, ПРАЙМ
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СМИ жестко высказались о роли России в переговорах по Украине
СМИ жестко высказались о роли России в переговорах по Украине - 17.01.2025, ПРАЙМ
СМИ жестко высказались о роли России в переговорах по Украине
Россия единственная сторона, способная устанавливать условия для гарантий безопасности в процессе переговоров о завершении конфликта на Украине, утверждает... | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T12:11+0300
2025-01-17T12:11+0300
россия
украина
запад
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МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Россия единственная сторона, способная устанавливать условия для гарантий безопасности в процессе переговоров о завершении конфликта на Украине, утверждает издание InfoBRICS. "Киев не имеет прав требовать 'гарантий', поскольку Россия выступает стороной, подвергшейся агрессии. Специальная военная операция началась в 2022 году как реакция на расширение НАТО и на массовые убийства русских, которые происходили в Украине с 2014 года. Право на требование гарантий безопасности принадлежит исключительно России, а не Украине или Западу", — говорится в статье.Издание также отмечает, что США и избранный президент Дональд Трамп не могут настаивать на прекращении боевых действий, так как разрешение конфликта возможно лишь по желанию победившей стороны. "На самом деле, война завершится только тогда, когда Москва посчитает, что достигла своих стратегических целей," — подчеркивается в материале.В январе Трамп высказывал надежду на возможность проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным по Украине в течение полугода. Ранее он обещал, что сможет достичь урегулирования конфликта за сутки через переговоры. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва внимательно изучит предложения Трампа после его инаугурации.В июне прошлого года президент Путин выдвинул инициативы по мирному урегулированию конфликта, заявив о готовности немедленно прекратить огонь и начать переговоры после вывода украинских войск с новых российских территорий. Также он отметил, что Киев должен отказаться от планов вступления в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Путин также упомянул о необходимости отмены санкций против России.
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украина
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россия, украина, запад
РОССИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД
12:11 17.01.2025
 
СМИ жестко высказались о роли России в переговорах по Украине

InfoBrics: только Россия может требовать гарантий безопасности

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 17.01.2025
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Россия единственная сторона, способная устанавливать условия для гарантий безопасности в процессе переговоров о завершении конфликта на Украине, утверждает издание InfoBRICS.
"Киев не имеет прав требовать 'гарантий', поскольку Россия выступает стороной, подвергшейся агрессии. Специальная военная операция началась в 2022 году как реакция на расширение НАТО и на массовые убийства русских, которые происходили в Украине с 2014 года. Право на требование гарантий безопасности принадлежит исключительно России, а не Украине или Западу", — говорится в статье.

Издание также отмечает, что США и избранный президент Дональд Трамп не могут настаивать на прекращении боевых действий, так как разрешение конфликта возможно лишь по желанию победившей стороны. "На самом деле, война завершится только тогда, когда Москва посчитает, что достигла своих стратегических целей," — подчеркивается в материале.
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11:43
В январе Трамп высказывал надежду на возможность проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным по Украине в течение полугода. Ранее он обещал, что сможет достичь урегулирования конфликта за сутки через переговоры. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва внимательно изучит предложения Трампа после его инаугурации.
В июне прошлого года президент Путин выдвинул инициативы по мирному урегулированию конфликта, заявив о готовности немедленно прекратить огонь и начать переговоры после вывода украинских войск с новых российских территорий. Также он отметил, что Киев должен отказаться от планов вступления в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Путин также упомянул о необходимости отмены санкций против России.
 
РОССИЯУКРАИНАЗАПАД
 
 
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