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А вот так: Россия продолжает уверенный рост

А вот так: Россия продолжает уверенный рост - 18.01.2025, ПРАЙМ

А вот так: Россия продолжает уверенный рост

Ускорение экономического роста в России в 2024 году произошло благодаря нескольким ключевым факторам. Основным драйвером стало существенное расширение... | 18.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-18T11:38+0300

2025-01-18T11:38+0300

2025-01-18T11:38+0300

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МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Ускорение экономического роста в России в 2024 году произошло благодаря нескольким ключевым факторам. Основным драйвером стало существенное расширение государственных расходов - вместо планировавшихся 34 трлн рублей они составили около 40 трлн рублей. Это создало мощный бюджетный стимул, который обеспечил примерно половину из достигнутых 4% роста ВВП. Второй важный фактор - значительный кредитный импульс, особенно в сегменте корпоративного кредитования. Кроме того, давление вторичных санкций на импорт в первой половине года привело к некоторому росту чистого экспорта, что также поддержало экономическую динамику даже в условиях стагнации экспортных поставок. Экономика России демонстрирует заметную устойчивость, в прошлом году в стране родилась и новая стратегически важная отрасль промышленного майнинга, успешно конкурирующая с США. Анализируя последние данные за январь-ноябрь 2024 года, я могу отметить несколько ключевых факторов, объясняющих сокращение бюджетного дефицита несмотря на рост оборонных расходов. Во-первых, наблюдается существенный рост доходов федерального бюджета на 25,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, достигнув 32,650 трлн рублей. Особенно важно, что этот рост обеспечен как нефтегазовыми, так и ненефтегазовыми поступлениями. Ненефтегазовые доходы показали уверенный рост на 25,8%, составив 22,309 трлн рублей. Особенно показательно увеличение поступлений от оборотных налогов, включая НДС, которые выросли на 16,6%. Это свидетельствует об устойчивости внутренней экономической активности. Нефтегазовые доходы также продемонстрировали значительный рост на 25,7%, достигнув 10,341 трлн рублей, что связано с благоприятной динамикой цен на российскую нефть. Превышение базового уровня нефтегазовых доходов позволяет формировать дополнительную подушку безопасности. Устойчивость государственных финансов обеспечивается несколькими механизмами. Прежде всего, это работающее бюджетное правило, которое позволяет накапливать дополнительные нефтегазовые доходы в периоды высоких цен на энергоносители и использовать средства ФНБ при неблагоприятной конъюнктуре. Кроме того, важную роль играет стабильный рост ненефтегазовых доходов, который создает надежную базу для бюджетной системы независимо от колебаний сырьевых цен. В результате, несмотря на увеличение расходов на 23,7% до 33,039 трлн рублей, дефицит бюджета сократился на 359 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил всего 389 млрд рублей. Это говорит об эффективности проводимой бюджетной политики и способности экономики генерировать достаточные доходы даже в условиях повышенных расходов. Прогнозируемое замедление роста экономики в 2025-2026 годах будет связано с несколькими факторами. Во-первых, это нарастающий эффект от жесткой денежно-кредитной политики и высокой ключевой ставки ЦБ. Во-вторых, планируется существенное сокращение дефицита федерального бюджета - до 0,5% ВВП, что более чем втрое меньше показателя 2024 года. В-третьих, наблюдается растущая нехватка производственных мощностей и трудовых ресурсов. По консенсус-прогнозу аналитиков, рост ВВП замедлится до 1,5% в 2025 году. Однако это торможение не рассматривается как критическое - по словам президента Путина, такое охлаждение соответствует планам властей и необходимо для соблюдения макроэкономических параметров. Более того, это будет означать возвращение экономики к траектории сбалансированного роста.

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2025

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Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков, российский рынок акций, биржевые торги