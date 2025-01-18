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ЦБ зарегистрировал ООО "Пэйви" в качестве оператора платежной системы - 18.01.2025, ПРАЙМ
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ЦБ зарегистрировал ООО "Пэйви" в качестве оператора платежной системы
ЦБ зарегистрировал ООО "Пэйви" в качестве оператора платежной системы - 18.01.2025, ПРАЙМ
ЦБ зарегистрировал ООО "Пэйви" в качестве оператора платежной системы
ЦБ РФ зарегистрировал ООО "Пэйви" в качестве оператора одноименной платежной системы, следует из сообщения регулятора. | 18.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-18T00:55+0300
2025-01-18T00:55+0300
финансы
россия
москва
рф
владивосток
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МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. ЦБ РФ зарегистрировал ООО "Пэйви" в качестве оператора одноименной платежной системы, следует из сообщения регулятора. "Банк России 16.01.2025 принял решение о регистрации Общества с ограниченной ответственностью "ПЭЙВИ" в качестве оператора Платежной системы "ПЭЙВИ", - сообщил регулятор. Согласно реестру операторов платежных систем, это общество зарегистрировано в городе Владивосток Приморского края. Три указанных в реестре сайта организации не работают. В ЕГРЮЛ содержатся данные, что общество создано в феврале 2024 года, генеральным директором является Ярослав Настаченко, а учредителем – Роман Вирич. ООО "Пэйви" стало 28-м действующим оператором платежных систем, содержащимся в реестре.
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192
40
192
40
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5
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финансы, россия, москва, рф, владивосток
Финансы, РОССИЯ, МОСКВА, РФ, Владивосток
00:55 18.01.2025
 
ЦБ зарегистрировал ООО "Пэйви" в качестве оператора платежной системы

ЦБ зарегистрировал ООО "Пэйви" в качестве оператора платежной системы "ПЭЙВИ"

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МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. ЦБ РФ зарегистрировал ООО "Пэйви" в качестве оператора одноименной платежной системы, следует из сообщения регулятора.
"Банк России 16.01.2025 принял решение о регистрации Общества с ограниченной ответственностью "ПЭЙВИ" в качестве оператора Платежной системы "ПЭЙВИ", - сообщил регулятор.
Согласно реестру операторов платежных систем, это общество зарегистрировано в городе Владивосток Приморского края. Три указанных в реестре сайта организации не работают.
В ЕГРЮЛ содержатся данные, что общество создано в феврале 2024 года, генеральным директором является Ярослав Настаченко, а учредителем – Роман Вирич.
ООО "Пэйви" стало 28-м действующим оператором платежных систем, содержащимся в реестре.
 
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