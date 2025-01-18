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ЦБ зарегистрировал ООО "Пэйви" в качестве оператора платежной системы

ЦБ зарегистрировал ООО "Пэйви" в качестве оператора платежной системы - 18.01.2025, ПРАЙМ

ЦБ зарегистрировал ООО "Пэйви" в качестве оператора платежной системы

ЦБ РФ зарегистрировал ООО "Пэйви" в качестве оператора одноименной платежной системы, следует из сообщения регулятора. | 18.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-18T00:55+0300

2025-01-18T00:55+0300

2025-01-18T00:55+0300

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МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. ЦБ РФ зарегистрировал ООО "Пэйви" в качестве оператора одноименной платежной системы, следует из сообщения регулятора. "Банк России 16.01.2025 принял решение о регистрации Общества с ограниченной ответственностью "ПЭЙВИ" в качестве оператора Платежной системы "ПЭЙВИ", - сообщил регулятор. Согласно реестру операторов платежных систем, это общество зарегистрировано в городе Владивосток Приморского края. Три указанных в реестре сайта организации не работают. В ЕГРЮЛ содержатся данные, что общество создано в феврале 2024 года, генеральным директором является Ярослав Настаченко, а учредителем – Роман Вирич. ООО "Пэйви" стало 28-м действующим оператором платежных систем, содержащимся в реестре.

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