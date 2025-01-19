Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Генпрокуратура подала иск к владельцам "Петербургского нефтяного терминала" - 19.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250119/genprokuratura-854305253.html
Генпрокуратура подала иск к владельцам "Петербургского нефтяного терминала"
Генпрокуратура подала иск к владельцам "Петербургского нефтяного терминала" - 19.01.2025, ПРАЙМ
Генпрокуратура подала иск к владельцам "Петербургского нефтяного терминала"
Генеральная прокуратура России подала иск к владельцам АО "Петербургский нефтяной терминал" в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, суть... | 19.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-19T07:14+0300
2025-01-19T07:14+0300
энергетика
бизнес
нефть
санкт-петербург
ленинградская область
москва
росимущество
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854305253.jpg?1737260063
МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Генеральная прокуратура России подала иск к владельцам АО "Петербургский нефтяной терминал" в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, суть иска не раскрывается, утверждает издание РБК. "Генпрокуратура подала иск к АО "Петербургский нефтяной терминал" в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Среди других ответчиков значатся компании "Новомор Лимитед", "Алмонт Холдинг Лимитед" и "Туджунга Энтерпрайзис Лимитед". Третьими лицами в иске указаны Росимущество, Федеральная антимонопольная служба и "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.", - пишет издание. Суть иска не раскрывается. Издание, как указано, направило запрос в ГП, Арбитражный суд Санкт-Петербурга и представителям совладельцев терминала.
санкт-петербург
ленинградская область
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, нефть, санкт-петербург, ленинградская область, москва, росимущество
Энергетика, Бизнес, Нефть, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Ленинградская область, МОСКВА, Росимущество
07:14 19.01.2025
 
Генпрокуратура подала иск к владельцам "Петербургского нефтяного терминала"

РБК: Генпрокуратура подала иск к владельцам "Петербургского нефтяного терминала"

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Генеральная прокуратура России подала иск к владельцам АО "Петербургский нефтяной терминал" в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, суть иска не раскрывается, утверждает издание РБК.
"Генпрокуратура подала иск к АО "Петербургский нефтяной терминал" в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Среди других ответчиков значатся компании "Новомор Лимитед", "Алмонт Холдинг Лимитед" и "Туджунга Энтерпрайзис Лимитед". Третьими лицами в иске указаны Росимущество, Федеральная антимонопольная служба и "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.", - пишет издание.
Суть иска не раскрывается. Издание, как указано, направило запрос в ГП, Арбитражный суд Санкт-Петербурга и представителям совладельцев терминала.
 
ЭнергетикаБизнесНефтьСАНКТ-ПЕТЕРБУРГЛенинградская областьМОСКВАРосимущество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала