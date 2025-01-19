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Генпрокуратура подала иск к владельцам "Петербургского нефтяного терминала"

Генпрокуратура подала иск к владельцам "Петербургского нефтяного терминала" - 19.01.2025, ПРАЙМ

Генпрокуратура подала иск к владельцам "Петербургского нефтяного терминала"

Генеральная прокуратура России подала иск к владельцам АО "Петербургский нефтяной терминал" в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, суть... | 19.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-19T07:14+0300

2025-01-19T07:14+0300

2025-01-19T07:14+0300

энергетика

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МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Генеральная прокуратура России подала иск к владельцам АО "Петербургский нефтяной терминал" в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, суть иска не раскрывается, утверждает издание РБК. "Генпрокуратура подала иск к АО "Петербургский нефтяной терминал" в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Среди других ответчиков значатся компании "Новомор Лимитед", "Алмонт Холдинг Лимитед" и "Туджунга Энтерпрайзис Лимитед". Третьими лицами в иске указаны Росимущество, Федеральная антимонопольная служба и "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.", - пишет издание. Суть иска не раскрывается. Издание, как указано, направило запрос в ГП, Арбитражный суд Санкт-Петербурга и представителям совладельцев терминала.

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