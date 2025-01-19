https://1prime.ru/20250119/genprokuratura-854305253.html
Генпрокуратура подала иск к владельцам "Петербургского нефтяного терминала"
Генпрокуратура подала иск к владельцам "Петербургского нефтяного терминала" - 19.01.2025, ПРАЙМ
Генпрокуратура подала иск к владельцам "Петербургского нефтяного терминала"
Генеральная прокуратура России подала иск к владельцам АО "Петербургский нефтяной терминал" в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, суть... | 19.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-19T07:14+0300
2025-01-19T07:14+0300
2025-01-19T07:14+0300
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МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Генеральная прокуратура России подала иск к владельцам АО "Петербургский нефтяной терминал" в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, суть иска не раскрывается, утверждает издание РБК.
"Генпрокуратура подала иск к АО "Петербургский нефтяной терминал" в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Среди других ответчиков значатся компании "Новомор Лимитед", "Алмонт Холдинг Лимитед" и "Туджунга Энтерпрайзис Лимитед". Третьими лицами в иске указаны Росимущество, Федеральная антимонопольная служба и "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.", - пишет издание.
Суть иска не раскрывается. Издание, как указано, направило запрос в ГП, Арбитражный суд Санкт-Петербурга и представителям совладельцев терминала.
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Энергетика, Бизнес, Нефть, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Ленинградская область, МОСКВА, Росимущество
Генпрокуратура подала иск к владельцам "Петербургского нефтяного терминала"
РБК: Генпрокуратура подала иск к владельцам "Петербургского нефтяного терминала"
МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Генеральная прокуратура России подала иск к владельцам АО "Петербургский нефтяной терминал" в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, суть иска не раскрывается, утверждает издание РБК.
"Генпрокуратура подала иск к АО "Петербургский нефтяной терминал" в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Среди других ответчиков значатся компании "Новомор Лимитед", "Алмонт Холдинг Лимитед" и "Туджунга Энтерпрайзис Лимитед". Третьими лицами в иске указаны Росимущество, Федеральная антимонопольная служба и "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.", - пишет издание.
Суть иска не раскрывается. Издание, как указано, направило запрос в ГП, Арбитражный суд Санкт-Петербурга и представителям совладельцев терминала.