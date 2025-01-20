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Россия увеличила экспорт печатной продукции в ЕС - 20.01.2025, ПРАЙМ
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Россия увеличила экспорт печатной продукции в ЕС
Россия увеличила экспорт печатной продукции в ЕС - 20.01.2025, ПРАЙМ
Россия увеличила экспорт печатной продукции в ЕС
Россия в прошлом году увеличила экспорт печатной продукции в Евросоюз - в основном словарей и энциклопедий, рост покупок которых составил почти 40%, подсчитало... | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T05:17+0300
2025-01-20T05:17+0300
экономика
россия
москва
рф
великобритания
ес
евростат
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Россия в прошлом году увеличила экспорт печатной продукции в Евросоюз - в основном словарей и энциклопедий, рост покупок которых составил почти 40%, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. Так, суммарно за январь-ноябрь прошлого года ЕС приобрел у РФ печатных книг и другой продукции полиграфической промышленности на 22,8 миллиона евро. Это оказалось на 27% больше, чем за такой же период годом ранее. Больше всего из этой категории товаров союз приобретал у России словари, энциклопедии и их серийные выпуски - на 17,5 миллиона евро, что на 39% больше, чем год назад. Кроме энциклопедий и словарей Евросоюз приобретал в России почтовые марки - на 3,3 миллиона евро, газеты, журналы и другие подобные периодические издания - на 660 тысяч евро, а также детские книги-картинки и раскраски - на 379 тысяч евро. При этом Россия по итогам этого периода стала десятым по размерам экспортером словарей и энциклопедий в ЕС. А в тройку лидеров вошли Великобритания (511,3 миллиона евро), Китай (325 миллионов) и США (192,5 миллионов евро).
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Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, РФ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЕС, Евростат
05:17 20.01.2025
 
Россия увеличила экспорт печатной продукции в ЕС

Евростат: Россия увеличила экспорт печатной продукции в ЕС на 40%

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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Россия в прошлом году увеличила экспорт печатной продукции в Евросоюз - в основном словарей и энциклопедий, рост покупок которых составил почти 40%, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.
Так, суммарно за январь-ноябрь прошлого года ЕС приобрел у РФ печатных книг и другой продукции полиграфической промышленности на 22,8 миллиона евро. Это оказалось на 27% больше, чем за такой же период годом ранее.
Больше всего из этой категории товаров союз приобретал у России словари, энциклопедии и их серийные выпуски - на 17,5 миллиона евро, что на 39% больше, чем год назад.
Кроме энциклопедий и словарей Евросоюз приобретал в России почтовые марки - на 3,3 миллиона евро, газеты, журналы и другие подобные периодические издания - на 660 тысяч евро, а также детские книги-картинки и раскраски - на 379 тысяч евро.
При этом Россия по итогам этого периода стала десятым по размерам экспортером словарей и энциклопедий в ЕС. А в тройку лидеров вошли Великобритания (511,3 миллиона евро), Китай (325 миллионов) и США (192,5 миллионов евро).
 
ЭкономикаРОССИЯМОСКВАРФВЕЛИКОБРИТАНИЯЕСЕвростат
 
 
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