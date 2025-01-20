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Антироссийские санкции Запада уперлись в потолок, заявили в РСМД - 20.01.2025, ПРАЙМ
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Антироссийские санкции Запада уперлись в потолок, заявили в РСМД
Антироссийские санкции Запада уперлись в потолок, заявили в РСМД - 20.01.2025, ПРАЙМ
Антироссийские санкции Запада уперлись в потолок, заявили в РСМД
Вашингтон и Брюссель практически исчерпали возможности своих антироссийских санкций: увеличивая их количество, они вряд ли добьются каких-то качественных... | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T08:51+0300
2025-01-20T08:51+0300
россия
европа
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Вашингтон и Брюссель практически исчерпали возможности своих антироссийских санкций: увеличивая их количество, они вряд ли добьются каких-то качественных результатов, своими санкциями они явно уперлись в потолок, заявил РИА Новости генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев. "Да, Трамп, придя к власти, будет вводить санкции против России в рутинном, скажем так, порядке. Надо подписать очередную порцию ограничительных мер в отношении РФ – подпишет", - сказал он. Другой вопрос, по его словам, "что все эти санкции Запада против России... уже не играют в ней ключевой сдерживающей развитие страны роли". "Экономика России довольно-таки быстро перестроилась и даже набирает темпы", - подчеркнул собеседник агентства. "К тому же добавлю, Вашингтон и Брюссель практически исчерпали возможности своих антироссийских санкций. Увеличивая их количество, они вряд ли добьются тут для себя каких-то качественных результатов. Своими санкциями они явно уперлись в потолок", - заключил Тимофеев. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
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россия, европа, санкции против рф
РОССИЯ, ЕВРОПА, санкции против РФ
08:51 20.01.2025
 
Антироссийские санкции Запада уперлись в потолок, заявили в РСМД

Глава РСМД: антироссийские санкции Запада уперлись в потолок

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Вашингтон и Брюссель практически исчерпали возможности своих антироссийских санкций: увеличивая их количество, они вряд ли добьются каких-то качественных результатов, своими санкциями они явно уперлись в потолок, заявил РИА Новости генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.
"Да, Трамп, придя к власти, будет вводить санкции против России в рутинном, скажем так, порядке. Надо подписать очередную порцию ограничительных мер в отношении РФ – подпишет", - сказал он.
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Другой вопрос, по его словам, "что все эти санкции Запада против России... уже не играют в ней ключевой сдерживающей развитие страны роли". "Экономика России довольно-таки быстро перестроилась и даже набирает темпы", - подчеркнул собеседник агентства.
"К тому же добавлю, Вашингтон и Брюссель практически исчерпали возможности своих антироссийских санкций. Увеличивая их количество, они вряд ли добьются тут для себя каких-то качественных результатов. Своими санкциями они явно уперлись в потолок", - заключил Тимофеев.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
 
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