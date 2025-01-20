https://1prime.ru/20250120/ukraina-854316450.html

В США раскрыли, кто поможет России выгодно закончить конфликт на Украине

В США раскрыли, кто поможет России выгодно закончить конфликт на Украине - 20.01.2025, ПРАЙМ

В США раскрыли, кто поможет России выгодно закончить конфликт на Украине

Позиции Москвы в ходе мирных переговоров могут значительно укрепиться благодаря отношению внось избранного главы Белого дома Дональда Трампа к российскому... | 20.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-20T09:38+0300

2025-01-20T09:38+0300

2025-01-20T09:46+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Позиции Москвы в ходе мирных переговоров могут значительно укрепиться благодаря отношению внось избранного главы Белого дома Дональда Трампа к российскому президенту Владимиру Путину. Об этом говорится в материале издания New York Times. "Эти сигналы (о завершении конфликта — ред.) оставляют неясным, каким образом Трамп собирается достичь соглашения, но, учитывая его давнюю симпатию к президенту России Владимиру Путину, враждебное отношение к Украине и сопротивление оказанию военной помощи Киеву со стороны США, аналитики ожидают, что любое соглашение, к которому он стремится, будет выгодным для Москвы", — говорится в публикации. Ранее, декабре 2024 года, агентство Reuters писало, что план Трампа по разрешению украинского конфликта подразумевает отказ Киева от членства в Североатлантическом альянсе и территориальные уступки в пользу российской стороны.Путин в июне выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта в Украине: Москва немедленно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. 14 июня на встрече с руководством МИД президент России Владимир Путин заявил, что Украина должна вывести свои войска со всей территории новых российских регионов, таких как Луганская народная республика, Донецкая, Херсонская и Запорожская области, для начала переговоров.

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