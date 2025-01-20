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Зеленскому задали неожиданный вопрос после заявления об Израиле - 20.01.2025, ПРАЙМ
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Зеленскому задали неожиданный вопрос после заявления об Израиле
Зеленскому задали неожиданный вопрос после заявления об Израиле - 20.01.2025, ПРАЙМ
Зеленскому задали неожиданный вопрос после заявления об Израиле
Глава киевского режима Владимир Зеленский удерживает всех украинских граждан в заложниках. Об этом в социальной сети Х написала журналистка Диана Панченко в... | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T09:25+0300
2025-01-20T09:25+0300
политика
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский удерживает всех украинских граждан в заложниках. Об этом в социальной сети Х написала журналистка Диана Панченко в ответ на заявление Зеленского о значимости освобождения израильских заложников, захваченных ХАМАС."Вы держите в заложниках всех украинцев. Может быть, пришло время открыть границы?" — отметила Панченко.Ранее 19 января в результате сделки между ХАМАС и Израилем были освобождены трое заложников. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил о намерении освободить остальных пленников.
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украина, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский
09:25 20.01.2025
 
Зеленскому задали неожиданный вопрос после заявления об Израиле

Журналистка Панченко заявила, что Зеленский держит украинцев в заложниках

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский удерживает всех украинских граждан в заложниках. Об этом в социальной сети Х написала журналистка Диана Панченко в ответ на заявление Зеленского о значимости освобождения израильских заложников, захваченных ХАМАС.
"Вы держите в заложниках всех украинцев. Может быть, пришло время открыть границы?" — отметила Панченко.
Ранее 19 января в результате сделки между ХАМАС и Израилем были освобождены трое заложников. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил о намерении освободить остальных пленников.
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