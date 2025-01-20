https://1prime.ru/20250120/zelenskiy-854315801.html
Зеленскому задали неожиданный вопрос после заявления об Израиле
Зеленскому задали неожиданный вопрос после заявления об Израиле - 20.01.2025, ПРАЙМ
Зеленскому задали неожиданный вопрос после заявления об Израиле
Глава киевского режима Владимир Зеленский удерживает всех украинских граждан в заложниках. Об этом в социальной сети Х написала журналистка Диана Панченко в... | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T09:25+0300
2025-01-20T09:25+0300
2025-01-20T09:25+0300
политика
украина
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/03/841240332_0:66:4000:2316_1920x0_80_0_0_b7cc29e88d971af33cf51475b64ceec3.jpg
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский удерживает всех украинских граждан в заложниках. Об этом в социальной сети Х написала журналистка Диана Панченко в ответ на заявление Зеленского о значимости освобождения израильских заложников, захваченных ХАМАС."Вы держите в заложниках всех украинцев. Может быть, пришло время открыть границы?" — отметила Панченко.Ранее 19 января в результате сделки между ХАМАС и Израилем были освобождены трое заложников. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил о намерении освободить остальных пленников.
https://1prime.ru/20250119/peregovory-854309880.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/03/841240332_222:0:3779:2668_1920x0_80_0_0_8272ffe43955fc5c9d090f8d7c397ea7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский
Зеленскому задали неожиданный вопрос после заявления об Израиле
Журналистка Панченко заявила, что Зеленский держит украинцев в заложниках