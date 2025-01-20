https://1prime.ru/20250120/zelenskiy-854315801.html

Зеленскому задали неожиданный вопрос после заявления об Израиле

Зеленскому задали неожиданный вопрос после заявления об Израиле - 20.01.2025, ПРАЙМ

Зеленскому задали неожиданный вопрос после заявления об Израиле

Глава киевского режима Владимир Зеленский удерживает всех украинских граждан в заложниках. Об этом в социальной сети Х написала журналистка Диана Панченко в... | 20.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-20T09:25+0300

2025-01-20T09:25+0300

2025-01-20T09:25+0300

политика

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский удерживает всех украинских граждан в заложниках. Об этом в социальной сети Х написала журналистка Диана Панченко в ответ на заявление Зеленского о значимости освобождения израильских заложников, захваченных ХАМАС."Вы держите в заложниках всех украинцев. Может быть, пришло время открыть границы?" — отметила Панченко.Ранее 19 января в результате сделки между ХАМАС и Израилем были освобождены трое заложников. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил о намерении освободить остальных пленников.

https://1prime.ru/20250119/peregovory-854309880.html

украина

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украина, владимир зеленский