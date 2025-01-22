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Эксперт рассказал, сколько стоит установка солнечных панелей на даче - 22.01.2025, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал, сколько стоит установка солнечных панелей на даче
Эксперт рассказал, сколько стоит установка солнечных панелей на даче - 22.01.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, сколько стоит установка солнечных панелей на даче
Установка солнечных панелей на подмосковной даче будет окупаться восемь-девять лет, что не позволит получить быструю экономию на электроэнергии, но в сочетании... | 22.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-22T04:37+0300
2025-01-22T04:37+0300
энергетика
россия
москва
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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Установка солнечных панелей на подмосковной даче будет окупаться восемь-девять лет, что не позволит получить быструю экономию на электроэнергии, но в сочетании с накопителями может существенно увеличить надежность электроснабжения, заявил РИА Новости директор аналитического направления "Центра энергетических систем будущего "Энерджинет" Игорь Чаусов. "К сожалению, быстро получить ощутимую экономию за счет установки солнечных панелей на подмосковной даче не получится. Это связно с тем, что в средней полосе с учетом небольшого числа солнечных дней в году большой объем электроэнергии на солнце не произвести. Простой срок окупаемости крышных солнечных панелей поэтому составляет восемь-девять лет. Это означает, что стоимость кВт.ч от солнечной панели примерно такая же, как стоимость электричества из сети", - сказал он. Эксперт объяснил, что солнечные панели будут работать и зимой в светлое время суток, и в пасмурную погоду, но их мощности и вырабатываемой энергии может не хватать на покрытие потребностей, поэтому они должны функционировать или параллельно с сетью, или с накопителями энергии. "Зато за счет солнечных панелей в сочетании с накопителями можно существенно увеличить надежность электроснабжения и качество электроэнергии, особенно если на даче есть проблемы с напряжением. Это бесшумный, не требующий обслуживания, надежный резервный источник энергии", - заключил Чаусов.
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Энергетика, РОССИЯ, МОСКВА
04:37 22.01.2025
 
Эксперт рассказал, сколько стоит установка солнечных панелей на даче

Эксперт Чаусов: установка солнечных панелей на даче будет окупаться восемь-девять лет

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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Установка солнечных панелей на подмосковной даче будет окупаться восемь-девять лет, что не позволит получить быструю экономию на электроэнергии, но в сочетании с накопителями может существенно увеличить надежность электроснабжения, заявил РИА Новости директор аналитического направления "Центра энергетических систем будущего "Энерджинет" Игорь Чаусов.
"К сожалению, быстро получить ощутимую экономию за счет установки солнечных панелей на подмосковной даче не получится. Это связно с тем, что в средней полосе с учетом небольшого числа солнечных дней в году большой объем электроэнергии на солнце не произвести. Простой срок окупаемости крышных солнечных панелей поэтому составляет восемь-девять лет. Это означает, что стоимость кВт.ч от солнечной панели примерно такая же, как стоимость электричества из сети", - сказал он.
Эксперт объяснил, что солнечные панели будут работать и зимой в светлое время суток, и в пасмурную погоду, но их мощности и вырабатываемой энергии может не хватать на покрытие потребностей, поэтому они должны функционировать или параллельно с сетью, или с накопителями энергии.
"Зато за счет солнечных панелей в сочетании с накопителями можно существенно увеличить надежность электроснабжения и качество электроэнергии, особенно если на даче есть проблемы с напряжением. Это бесшумный, не требующий обслуживания, надежный резервный источник энергии", - заключил Чаусов.
 
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