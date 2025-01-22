Поддержка отбита

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи вчера в моменте прокалывал важную поддержку 2900 п., но на закрытии уже был выше 2942. Поддержка восстановлена, а коррекция последних дней позволила снять накопленную техническую перекупленность рынка акций. Теперь можно вновь целиться к круглым 3000 п.Сильнее рынка — акции Полюса (+5,5%). Курс взлетает выше 15 800 руб., и это уже трехлетние пики. Рост абсолютно оправдан на фоне ралли самого золота выше $2750, унция уже недалеко от исторических максимумов. Также в пользу ралли в бумагах золотодобытчика — амбициозные планы корпорации удвоить промышленные мощности и возвращение к выплате дивидендов. Фундаментальный таргет — 17 000 руб.Слабее рынка — акции ВК (-1,3%). Но это после нон-стоп ралли с осеннего минимума на +63%. Идет чисто техническая коррекция, в дальнейшем акции могут вновь взять курс на январские максимумы за 360 руб., а пока там фиксация к 330 руб.Рубль провел ударную сессию — инвалюты за сутки рухнули до 2%. Юань опустился ниже 13,6, доллар упал под 100, евро слетел к 103,3. Оценки восстановления рубля полностью оправдались. А если еще и переговоры глав РФ и США начнутся, то риск-премия схлопнется: рубль ускорится вверх, а инвалюты — вниз.
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи вчера в моменте прокалывал важную поддержку 2900 п., но на закрытии уже был выше 2942. Поддержка восстановлена, а коррекция последних дней позволила снять накопленную техническую перекупленность рынка акций. Теперь можно вновь целиться к круглым 3000 п.
Сильнее рынка — акции Полюса (+5,5%). Курс взлетает выше 15 800 руб., и это уже трехлетние пики. Рост абсолютно оправдан на фоне ралли самого золота выше $2750, унция уже недалеко от исторических максимумов. Также в пользу ралли в бумагах золотодобытчика — амбициозные планы корпорации удвоить промышленные мощности и возвращение к выплате дивидендов. Фундаментальный таргет — 17 000 руб.
Слабее рынка — акции ВК (-1,3%). Но это после нон-стоп ралли с осеннего минимума на +63%. Идет чисто техническая коррекция, в дальнейшем акции могут вновь взять курс на январские максимумы за 360 руб., а пока там фиксация к 330 руб.
Рубль провел ударную сессию — инвалюты за сутки рухнули до 2%. Юань опустился ниже 13,6, доллар упал под 100, евро слетел к 103,3. Оценки восстановления рубля полностью оправдались. А если еще и переговоры глав РФ и США начнутся, то риск-премия схлопнется: рубль ускорится вверх, а инвалюты — вниз.
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