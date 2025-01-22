https://1prime.ru/20250122/rynok-854373513.html
Российский рынок акций повышается в направлении 3000 пунктов
Российский рынок акций повышается в направлении 3000 пунктов - 22.01.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций повышается в направлении 3000 пунктов
Российский рынок акций в первые часы торговой сессии среды растет, направляясь к круглому уровню 3000 пунктов по основному индексу, следует из данных Московской | 22.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-22T13:35+0300
2025-01-22T13:35+0300
2025-01-22T13:35+0300
экономика
российский рынок акций
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/77/841357720_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_21d54ce5b0493d67c4320e90b8b27348.jpg
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций в первые часы торговой сессии среды растет, направляясь к круглому уровню 3000 пунктов по основному индексу, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 13.27 мск повышается на 0,65%, до 2953,68 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 0,89%, до 1004,67 пункта. В частности, заметно дорожают бумаги ВК (+3,8%), "Новатэка" (+3%), ЮГК (+3%), "Фосагро" (+2,7%). Дешевеют бумаги ММК (-1%), "Позитива" (-2%), "Северстали" (-0,8%), ПИКа (-0,8%). В ближайшее время индекс Мосбиржи сможет продолжить инерционный рост, целью которого представляется диапазон 3060-3090 пунктов, полагает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. На среду целевым диапазоном по индексу может выступить коридор 2930-3000 пунктов, добавляет он. Российский рынок акций в ходе предыдущих сессий удержался выше ключевого уровня 2900 пунктов по индексу Мосбиржи, и теперь отметка 3000 пунктов вновь стала актуальной, считает и Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
https://1prime.ru/20250122/yuan-854368399.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/77/841357720_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_1cefe0fad7ceef3f029591fa9ee6a475.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский рынок акций
Экономика, российский рынок акций
Российский рынок акций повышается в направлении 3000 пунктов
Российский рынок акций повышается в направлении 3000 пунктов по индексу Мосбиржи
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций в первые часы торговой сессии среды растет, направляясь к круглому уровню 3000 пунктов по основному индексу, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 13.27 мск повышается на 0,65%, до 2953,68 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 0,89%, до 1004,67 пункта.
В частности, заметно дорожают бумаги ВК (+3,8%), "Новатэка" (+3%), ЮГК (+3%), "Фосагро" (+2,7%). Дешевеют бумаги ММК (-1%), "Позитива" (-2%), "Северстали" (-0,8%), ПИКа (-0,8%).
В ближайшее время индекс Мосбиржи сможет продолжить инерционный рост, целью которого представляется диапазон 3060-3090 пунктов, полагает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. На среду целевым диапазоном по индексу может выступить коридор 2930-3000 пунктов, добавляет он.
Российский рынок акций в ходе предыдущих сессий удержался выше ключевого уровня 2900 пунктов по индексу Мосбиржи, и теперь отметка 3000 пунктов вновь стала актуальной, считает и Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
Юань открыл торги 22 января снижением