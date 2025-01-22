https://1prime.ru/20250122/rynok-854373513.html

Российский рынок акций повышается в направлении 3000 пунктов

Российский рынок акций повышается в направлении 3000 пунктов - 22.01.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций повышается в направлении 3000 пунктов

Российский рынок акций в первые часы торговой сессии среды растет, направляясь к круглому уровню 3000 пунктов по основному индексу, следует из данных Московской | 22.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-22T13:35+0300

2025-01-22T13:35+0300

2025-01-22T13:35+0300

экономика

российский рынок акций

https://cdnn.1prime.ru/img/84135/77/841357720_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_21d54ce5b0493d67c4320e90b8b27348.jpg

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций в первые часы торговой сессии среды растет, направляясь к круглому уровню 3000 пунктов по основному индексу, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 13.27 мск повышается на 0,65%, до 2953,68 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 0,89%, до 1004,67 пункта. В частности, заметно дорожают бумаги ВК (+3,8%), "Новатэка" (+3%), ЮГК (+3%), "Фосагро" (+2,7%). Дешевеют бумаги ММК (-1%), "Позитива" (-2%), "Северстали" (-0,8%), ПИКа (-0,8%). В ближайшее время индекс Мосбиржи сможет продолжить инерционный рост, целью которого представляется диапазон 3060-3090 пунктов, полагает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. На среду целевым диапазоном по индексу может выступить коридор 2930-3000 пунктов, добавляет он. Российский рынок акций в ходе предыдущих сессий удержался выше ключевого уровня 2900 пунктов по индексу Мосбиржи, и теперь отметка 3000 пунктов вновь стала актуальной, считает и Алексей Антонов из компании "Алор брокер".

https://1prime.ru/20250122/yuan-854368399.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

российский рынок акций