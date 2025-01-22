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ЕС и Британия подготовились к возможной торговой войне с США, пишут СМИ

ЕС и Британия подготовились к возможной торговой войне с США, пишут СМИ - 22.01.2025, ПРАЙМ

ЕС и Британия подготовились к возможной торговой войне с США, пишут СМИ

Евросоюз и Великобритания подготовили ответные меры на случай, если президент США Дональд Трамп повысит пошлины на товары из европейских стран, сообщает издание | 22.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-22T09:47+0300

2025-01-22T09:47+0300

2025-01-22T09:47+0300

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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Евросоюз и Великобритания подготовили ответные меры на случай, если президент США Дональд Трамп повысит пошлины на товары из европейских стран, сообщает издание Politico со ссылкой на информированные источники. "Хотя ясно, что Европа не хочет враждовать с США, на этот раз она гораздо лучше подготовилась к конфликтным ситуациям, чем перед первым сроком Трампа. Брюссель и Лондон уже несколько месяцев разыгрывают сценарии торговой войны и подготовили для нее арсенал оружия на случай необходимости", - говорится в материале издания. Европейские чиновники надеются, что Трампа удастся убедить не вводить "карательные" тарифы на продукцию из Европы, но, если это все-таки произойдет, у них наготове полный набор ответных мер, в том числе и введение ответных тарифов, отмечают собеседники Politico. В ЕС опасаются, что Трамп вернется к протекционистской политике и вновь повысит пошлины на продукцию из Евросоюза. Трамп заявлял о планах прибавить 10% к пошлинам на товары из Китая и подписать указ о введении 25-процентных тарифов на все товары из Мексики и Канады. Кроме того, американский лидер выступает за повышение оборонных расходов всех членов НАТО до 5% ВВП. По словам Трампа, "все они могут себе это позволить". Ранее газета Telegraph со ссылкой на источники сообщала, что Дональд Трамп может освободить Великобританию от уплаты пошлин на импортные товары и услуги в рамках особой сделки. До этого министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз заявила, что Британия продолжит продвигать в диалоге с США идею о свободной торговле. Она выразила уверенность, что при Трампе нынешние торговые потоки между странами сохранятся. Трамп после инаугурации 20 января стал 47-м президентом Соединенных Штатов, ранее он уже был 45-м лидером США.

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