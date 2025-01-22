https://1prime.ru/20250122/zelenskiy-854367307.html

Опасные шаги. Зеленский идет на провокации, чтобы избежать мира

Опасные шаги. Зеленский идет на провокации, чтобы избежать мира - 22.01.2025, ПРАЙМ

Опасные шаги. Зеленский идет на провокации, чтобы избежать мира

Владимир Зеленский пытается спровоцировать российского президента Владимира Путина, чтобы не допустить мирного урегулирования, пишет обозреватель японского... | 22.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-22T09:30+0300

2025-01-22T09:30+0300

2025-01-22T09:31+0300

спецоперация на украине

украина

владимир зеленский

россия

владимир путин

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МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский пытается спровоцировать российского президента Владимира Путина, чтобы не допустить мирного урегулирования, пишет обозреватель японского издания Shūkan Gendai Тосихико Сиобара.В качестве примера он приводит борьбу украинских властей с русскими памятниками и культурой, теракты на российской территории, прекращение транзита газа в Европу.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramТак, 31 декабря 2024 года демонтировали памятник советскому актеру и барду Владимиру Высоцкому в Одессе. Памятник был установлен в 2012 году по инициативе жителя Одессы и политика Игоря Маркова, но демонтирован по политическим мотивам. Памятник удалось сохранить и передать на хранение Одесской киностудии благодаря настойчивости ее руководства.20 сентября 2022 года Зеленский одобрил изменения в закон "О географических названиях". 21 марта 2023 года подписан закон "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики на Украине и деколонизации топонимии". Таким образом Украина стремится укрепить свое единство, отвергая все русское в культуре.В мае 2023 года Олег Кипер назначен главой Одесской областной военной администрации. Кипер связан с главой офиса Зеленского Андреем Ермаком и исполняет законы, направленные на уничтожение русской культуры.В сентябре прошлого года Одесский городской совет принял решение о демонтаже 19 памятников. Памятник поэту Александру Пушкину на Приморском бульваре удалось сохранить благодаря поддержке мэра Одессы Геннадия Труханова. ЮНЕСКО внесла исторический центр Одессы в список объектов всемирного наследия, что помогло сохранить памятник.14 января украинские власти заявили о крупномасштабном ударе по территории России. Атака нанесла ущерб заводам в Саратове и Энгельсе, школы не работали, учебные занятия проводились дистанционно. В Тульской области были сбиты 16 беспилотников, повреждены автомобили и здания. В Калужской области ВСУ нанесли удар по нефтебазе "Роснефти".С 1 января Украина прекратила транзит российского газа в Европу. Отказ Киева от продления контракта создал проблемы для Молдавии, Приднестровья, Словакии и угрожает дестабилизацией территории к западу от украинских границ. Украина потеряла 700-800 миллионов долларов за транзит, но ее не волнуют сложности соседей с поставками газа, подчеркивает автор.По его словам, западные СМИ навязывают восприятие России как источника зла и Путина как препятствия на пути к миру.Что касается боевых действий, то Зеленский игнорирует нехватку бойцов, дезертирство и усталость народа от продолжающегося противостояния.Западные СМИ продолжают повторять, что победа России угрожает Европе, хотя продолжение конфликта приведет к большим человеческим жертвам, подчеркивает автор.Безжалостная и бесчеловечная политика украинских властей должна подвергаться осуждению, указал он.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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украина, владимир зеленский, россия, владимир путин