https://1prime.ru/20250123/biometriya-854404526.html

Россияне смогут с помощью биометрии защитить аккаунт на "Госуслугах"

Россияне смогут с помощью биометрии защитить аккаунт на "Госуслугах" - 23.01.2025, ПРАЙМ

Россияне смогут с помощью биометрии защитить аккаунт на "Госуслугах"

Правительство РФ расширило доступ к биометрическим сервисам: россияне смогут применять упрощенную биометрию для допзащиты аккаунта на "Госуслугах" и покупки... | 23.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-23T16:53+0300

2025-01-23T16:53+0300

2025-01-23T16:53+0300

россия

технологии

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/82806/17/828061751_0:194:2955:1856_1920x0_80_0_0_cb35d802830f75bedcfb87d1b777c710.jpg

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Правительство РФ расширило доступ к биометрическим сервисам: россияне смогут применять упрощенную биометрию для допзащиты аккаунта на "Госуслугах" и покупки энергетиков, также упрощен порядок подтверждения права на получение российской пенсии за рубежом, рассказали РИА Новости в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. "Правительство расширило доступ граждан к сервисам на базе Единой биометрической системы. В частности, теперь для получения ряда услуг по биометрии достаточно зарегистрироваться в мобильном приложении "Госуслуги Биометрия". Соответствующее постановление правительства подписано", - рассказали там. "Документ предусматривает возможность применения "упрощенной" биометрии для дополнительной защиты личного кабинета на "Госуслугах". Для этого будет достаточно сделать фото в приложении "Госуслуги Биометрия" и активировать соответствующую функцию в личном кабинете на портале госуслуг", - говорится в сообщении. Сейчас в качестве второго фактора защиты можно использовать на выбор смс-код, уникальный одноразовый пароль из специального приложения, а также биометрию, зарегистрированную с использованием загранпаспорта или очно в банке. Эти способы защиты также сохранятся, и человек всегда сможет выбрать наиболее подходящий для себя вариант в разделе "Безопасность" на "Госуслугах", заверили в аппарате вице-премьера. "Постановление также упрощает порядок дистанционного подтверждения права на получение российской пенсии за рубежом. Ранее для получения услуги требовалось зарегистрировать биометрию очно в банке. Теперь же для регистрации достаточно приложения "Госуслуги Биометрия" и загранпаспорта нового образца. Перечень случаев использования Единой биометрической системы также дополняется возможностью подтверждения возраста при приобретении тонизирующих напитков", - добавили в аппарате. Так, после запуска соответствующего сервиса подтвердить возраст при покупке энергетиков можно будет как по документам, так и с помощью биометрии. Чтобы подключить сервис, понадобятся загранпаспорт и приложение "Госуслуги Биометрия". "Мы расширяем доступ граждан к биометрическим сервисам, чтобы повысить их комфорт. При этом биометрия остается дополнительным инструментом получения услуг. Использовать ее или нет – это выбор самого человека. И наша задача, как регулятора, создать условия, при которых каждый сможет принимать осознанные решения об использовании технологии", - приводятся в сообщении слова Григоренко. Государственная Единая биометрическая система позволяет гражданам полностью контролировать свою биометрию. В личном кабинете на портале Госуслуг можно в любой момент проверить срок действия биометрии, отозвать согласие на ее обработку или удалить данные. Биометрия хранится в зашифрованном виде отдельно от других персональных данных и никогда не покидает периметра системы, напомнили в аппарате.

https://1prime.ru/20250109/vtb-854087210.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, технологии, общество