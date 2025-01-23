Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуму внесли проект о запрете рекламы услуг тарологов - 23.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250123/gosduma-854396931.html
В Госдуму внесли проект о запрете рекламы услуг тарологов
В Госдуму внесли проект о запрете рекламы услуг тарологов - 23.01.2025, ПРАЙМ
В Госдуму внесли проект о запрете рекламы услуг тарологов
Депутат Госдумы Андрей Свинцов (ЛДПР) внес на рассмотрение парламента законопроект, которым предлагается запретить рекламу услуг "тарологов". Документ... | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T13:26+0300
2025-01-23T13:26+0300
политика
россия
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/94/840169476_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_038224a507cc71634e7eaad0d98bc57a.jpg
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Андрей Свинцов (ЛДПР) внес на рассмотрение парламента законопроект, которым предлагается запретить рекламу услуг "тарологов". Документ опубликован в электронной базе ГД."Законопроектом вносятся изменения и дополнения в два федеральных закона № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и № 38-ФЗ "О рекламе", направленные на запрет рекламы услуг "таролога" и развитие механизмов выявления и блокировки ресурсов, содержащих предложения о предоставлении услуг "таролога", в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", — отмечается в тексте пояснительной записки.Законопроект предусматривает изменения в два федеральных закона и объясняет, что "таролог" - это человек, предсказывающий события и анализирующий жизненные ситуации с помощью карт "таро". По мнению автора инициативы, услуги тарологов являются фикцией и мошенничеством, с чем согласны и большинство россиян.Цель законопроекта - соответствие моральным, этическим, нравственным и духовным нормам современного российского общества. Если законопроект будет принят, то тарологи не смогут рекламировать свои услуги, а ресурсы в интернете, содержащие информацию о тарологии, будут заблокированы.
https://1prime.ru/20240313/retail-846255183.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/94/840169476_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_3424a224517d2e44ae4051ab6f1e629c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, госдума
Политика, РОССИЯ, Госдума
13:26 23.01.2025
 
В Госдуму внесли проект о запрете рекламы услуг тарологов

В Госдуму внесли на рассмотрение проект о запрете рекламы услуг тарологов

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Андрей Свинцов (ЛДПР) внес на рассмотрение парламента законопроект, которым предлагается запретить рекламу услуг "тарологов". Документ опубликован в электронной базе ГД.
"Законопроектом вносятся изменения и дополнения в два федеральных закона № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и № 38-ФЗ "О рекламе", направленные на запрет рекламы услуг "таролога" и развитие механизмов выявления и блокировки ресурсов, содержащих предложения о предоставлении услуг "таролога", в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", — отмечается в тексте пояснительной записки.
Законопроект предусматривает изменения в два федеральных закона и объясняет, что "таролог" - это человек, предсказывающий события и анализирующий жизненные ситуации с помощью карт "таро". По мнению автора инициативы, услуги тарологов являются фикцией и мошенничеством, с чем согласны и большинство россиян.
Цель законопроекта - соответствие моральным, этическим, нравственным и духовным нормам современного российского общества. Если законопроект будет принят, то тарологи не смогут рекламировать свои услуги, а ресурсы в интернете, содержащие информацию о тарологии, будут заблокированы.
Карты таро - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2024
Ретейлер Х5 начал поиск таролога со знанием нумерологии для отбора кадров
13 марта 2024, 14:20
 
ПолитикаРОССИЯГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала