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В Госдуму внесли проект о запрете рекламы услуг тарологов
В Госдуму внесли проект о запрете рекламы услуг тарологов - 23.01.2025, ПРАЙМ
В Госдуму внесли проект о запрете рекламы услуг тарологов
Депутат Госдумы Андрей Свинцов (ЛДПР) внес на рассмотрение парламента законопроект, которым предлагается запретить рекламу услуг "тарологов". Документ... | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T13:26+0300
2025-01-23T13:26+0300
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Андрей Свинцов (ЛДПР) внес на рассмотрение парламента законопроект, которым предлагается запретить рекламу услуг "тарологов". Документ опубликован в электронной базе ГД."Законопроектом вносятся изменения и дополнения в два федеральных закона № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и № 38-ФЗ "О рекламе", направленные на запрет рекламы услуг "таролога" и развитие механизмов выявления и блокировки ресурсов, содержащих предложения о предоставлении услуг "таролога", в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", — отмечается в тексте пояснительной записки.Законопроект предусматривает изменения в два федеральных закона и объясняет, что "таролог" - это человек, предсказывающий события и анализирующий жизненные ситуации с помощью карт "таро". По мнению автора инициативы, услуги тарологов являются фикцией и мошенничеством, с чем согласны и большинство россиян.Цель законопроекта - соответствие моральным, этическим, нравственным и духовным нормам современного российского общества. Если законопроект будет принят, то тарологи не смогут рекламировать свои услуги, а ресурсы в интернете, содержащие информацию о тарологии, будут заблокированы.
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россия, госдума
Политика, РОССИЯ, Госдума
В Госдуму внесли проект о запрете рекламы услуг тарологов
В Госдуму внесли на рассмотрение проект о запрете рекламы услуг тарологов
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Андрей Свинцов (ЛДПР) внес на рассмотрение парламента законопроект, которым предлагается запретить рекламу услуг "тарологов". Документ опубликован в электронной базе ГД.
"Законопроектом вносятся изменения и дополнения в два федеральных закона № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и № 38-ФЗ "О рекламе", направленные на запрет рекламы услуг "таролога" и развитие механизмов выявления и блокировки ресурсов, содержащих предложения о предоставлении услуг "таролога", в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", — отмечается в тексте пояснительной записки.
Законопроект предусматривает изменения в два федеральных закона и объясняет, что "таролог" - это человек, предсказывающий события и анализирующий жизненные ситуации с помощью карт "таро". По мнению автора инициативы, услуги тарологов являются фикцией и мошенничеством, с чем согласны и большинство россиян.
Цель законопроекта - соответствие моральным, этическим, нравственным и духовным нормам современного российского общества. Если законопроект будет принят, то тарологи не смогут рекламировать свои услуги, а ресурсы в интернете, содержащие информацию о тарологии, будут заблокированы.
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