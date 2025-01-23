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В Госдуму внесли проект о запрете рекламы услуг тарологов

В Госдуму внесли проект о запрете рекламы услуг тарологов - 23.01.2025, ПРАЙМ

В Госдуму внесли проект о запрете рекламы услуг тарологов

Депутат Госдумы Андрей Свинцов (ЛДПР) внес на рассмотрение парламента законопроект, которым предлагается запретить рекламу услуг "тарологов". Документ... | 23.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-23T13:26+0300

2025-01-23T13:26+0300

2025-01-23T13:26+0300

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россия

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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Андрей Свинцов (ЛДПР) внес на рассмотрение парламента законопроект, которым предлагается запретить рекламу услуг "тарологов". Документ опубликован в электронной базе ГД."Законопроектом вносятся изменения и дополнения в два федеральных закона № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и № 38-ФЗ "О рекламе", направленные на запрет рекламы услуг "таролога" и развитие механизмов выявления и блокировки ресурсов, содержащих предложения о предоставлении услуг "таролога", в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", — отмечается в тексте пояснительной записки.Законопроект предусматривает изменения в два федеральных закона и объясняет, что "таролог" - это человек, предсказывающий события и анализирующий жизненные ситуации с помощью карт "таро". По мнению автора инициативы, услуги тарологов являются фикцией и мошенничеством, с чем согласны и большинство россиян.Цель законопроекта - соответствие моральным, этическим, нравственным и духовным нормам современного российского общества. Если законопроект будет принят, то тарологи не смогут рекламировать свои услуги, а ресурсы в интернете, содержащие информацию о тарологии, будут заблокированы.

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