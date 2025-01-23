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Премьер-министр Латвии обозначила условия отправки войск на Украину
Премьер-министр Латвии обозначила условия отправки войск на Украину - 23.01.2025, ПРАЙМ
Премьер-министр Латвии обозначила условия отправки войск на Украину
Латвия не намерена отправлять войска в Украину после завершения вооруженного конфликта, пока не получит гарантии безопасности от НАТО. Об этом заявила... | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T17:07+0300
2025-01-23T17:07+0300
2025-01-23T17:07+0300
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Латвия не намерена отправлять войска в Украину после завершения вооруженного конфликта, пока не получит гарантии безопасности от НАТО. Об этом заявила премьер-министр стран Эвика Силиня в беседе с изданием Spiegel."Это зависит от того, кто даст этим солдатам гарантии безопасности. Без гарантий, например, со стороны НАТО, это не сработает", — подчеркнула она.В ходе интервью она также отметила, что хотя европейские страны могли бы помочь в обеспечении прекращения огня в Украине, они не могут этого сделать без ясного согласия самой Украины.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон также обсудил возможность отправки войск на Украину. Однако его заявления вызвали резкую критику со стороны некоторых членов НАТО, включая Германию, и французскую оппозицию. Некоторые политики обвинили Макрона в втягивании Франции в конфликт и несерьезном отношении к ситуации.
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латвия, украина, нато
Политика, ЛАТВИЯ, УКРАИНА, НАТО
Премьер-министр Латвии обозначила условия отправки войск на Украину
Силиня: Латвия не пошлет свои войска на Украину, если не будет гарантий от НАТО
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Латвия не намерена отправлять войска в Украину после завершения вооруженного конфликта, пока не получит гарантии безопасности от НАТО. Об этом заявила премьер-министр стран Эвика Силиня в беседе с изданием Spiegel.
"Это зависит от того, кто даст этим солдатам гарантии безопасности. Без гарантий, например, со стороны НАТО, это не сработает", — подчеркнула она.
В ходе интервью она также отметила, что хотя европейские страны могли бы помочь в обеспечении прекращения огня в Украине, они не могут этого сделать без ясного согласия самой Украины.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон также обсудил возможность отправки войск на Украину. Однако его заявления вызвали резкую критику со стороны некоторых членов НАТО, включая Германию, и французскую оппозицию. Некоторые политики обвинили Макрона в втягивании Франции в конфликт и несерьезном отношении к ситуации.
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