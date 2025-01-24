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МИД: России нужны "железобетонные гарантии" невступления Украины в НАТО
МИД: России нужны "железобетонные гарантии" невступления Украины в НАТО - 24.01.2025, ПРАЙМ
МИД: России нужны "железобетонные гарантии" невступления Украины в НАТО
Россия будет настаивать, чтобы ей были даны "железобетонные гарантии" того, что Украина не вступит в Североатлантический альянс, заявил заместитель министра... | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T11:35+0300
2025-01-24T11:35+0300
2025-01-24T11:35+0300
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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Россия будет настаивать, чтобы ей были даны "железобетонные гарантии" того, что Украина не вступит в Североатлантический альянс, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в эфире телеканала "Россия-24". По его словам, в НАТО существуют различные точки зрения относительно перспективы включения Украины в альянс. Дипломат назвал правильной позицию словацкого премьера Роберта Фицо, давшего характеристики этим планам. "Потому что это исключает достижение мира на Украине и в более широком смысле создания хоть какой-то архитектуры безопасности. И такую точку зрения разделяет целый ряд стран альянса", - подчеркнул Грушко.Он назвал это одним из ключевых элементов возможной договоренности по конфликту на Украине и элементом, связанным с устранением коренных причин этого конфликта. "Мы будем добиваться не только железобетонных гарантий международно-правовых, которые исключали бы в любом виде членство Украины в НАТО, но и будем настаивать на том, чтобы это стало политикой самого альянса", - подчеркнул замглавы МИД.
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, НАТО
МИД: России нужны "железобетонные гарантии" невступления Украины в НАТО
МИД: Россия будет добиваться железобетонных гарантий невступления Украины в НАТО
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Россия будет настаивать, чтобы ей были даны "железобетонные гарантии" того, что Украина не вступит в Североатлантический альянс, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в эфире телеканала "Россия-24".
По его словам, в НАТО существуют различные точки зрения относительно перспективы включения Украины в альянс. Дипломат назвал правильной позицию словацкого премьера Роберта Фицо, давшего характеристики этим планам. "Потому что это исключает достижение мира на Украине и в более широком смысле создания хоть какой-то архитектуры безопасности. И такую точку зрения разделяет целый ряд стран альянса", - подчеркнул Грушко.
Он назвал это одним из ключевых элементов возможной договоренности по конфликту на Украине и элементом, связанным с устранением коренных причин этого конфликта.
МИД России указал на неприемлемость интервенции сил НАТО на Украине
"Мы будем добиваться не только железобетонных гарантий международно-правовых, которые исключали бы в любом виде членство Украины в НАТО, но и будем настаивать на том, чтобы это стало политикой самого альянса", - подчеркнул замглавы МИД.