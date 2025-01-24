https://1prime.ru/20250124/garantii-854426672.html

МИД: России нужны "железобетонные гарантии" невступления Украины в НАТО

МИД: России нужны "железобетонные гарантии" невступления Украины в НАТО - 24.01.2025, ПРАЙМ

МИД: России нужны "железобетонные гарантии" невступления Украины в НАТО

Россия будет настаивать, чтобы ей были даны "железобетонные гарантии" того, что Украина не вступит в Североатлантический альянс, заявил заместитель министра... | 24.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-24T11:35+0300

2025-01-24T11:35+0300

2025-01-24T11:35+0300

спецоперация на украине

украина

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/84286/70/842867026_140:0:3776:2045_1920x0_80_0_0_c6251050cc145b3307d0db47db3c06ba.jpg

МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Россия будет настаивать, чтобы ей были даны "железобетонные гарантии" того, что Украина не вступит в Североатлантический альянс, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в эфире телеканала "Россия-24". По его словам, в НАТО существуют различные точки зрения относительно перспективы включения Украины в альянс. Дипломат назвал правильной позицию словацкого премьера Роберта Фицо, давшего характеристики этим планам. "Потому что это исключает достижение мира на Украине и в более широком смысле создания хоть какой-то архитектуры безопасности. И такую точку зрения разделяет целый ряд стран альянса", - подчеркнул Грушко.Он назвал это одним из ключевых элементов возможной договоренности по конфликту на Украине и элементом, связанным с устранением коренных причин этого конфликта. "Мы будем добиваться не только железобетонных гарантий международно-правовых, которые исключали бы в любом виде членство Украины в НАТО, но и будем настаивать на том, чтобы это стало политикой самого альянса", - подчеркнул замглавы МИД.

https://1prime.ru/20250123/zakharova-854400164.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, нато