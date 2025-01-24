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Конгрессмен предложил снять ограничение на число президентских сроков - 24.01.2025, ПРАЙМ
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Конгрессмен предложил снять ограничение на число президентских сроков
Конгрессмен предложил снять ограничение на число президентских сроков - 24.01.2025, ПРАЙМ
Конгрессмен предложил снять ограничение на число президентских сроков
Республиканец из палаты представителей США Энди Оглс представил предложение о поправке к конституции, которая позволила бы нынешнему президенту США Дональду... | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T09:08+0300
2025-01-24T09:08+0300
сша
конгресс сша
дональд трамп
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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Республиканец из палаты представителей США Энди Оглс представил предложение о поправке к конституции, которая позволила бы нынешнему президенту США Дональду Трампу баллотироваться на третий президентский срок. По мнению члена нижней палаты конгресса, Трамп доказал, что является "единственной фигурой в современной истории, способной обратить вспять упадок нации и вернуть Америке величие". Для этого, по его мнению, Трамп должен иметь достаточно времени - больше, чем два президентских срока. "Я предлагаю внести поправку в конституцию, чтобы пересмотреть ограничения, наложенные 22-й поправкой на (количество - ред.) президентских сроков. Эта поправка позволит президенту Трампу занимать свой пост три срока и гарантирует, что мы сможем сохранить смелое руководство, в котором так нуждается наша нация", - заявил Оглс. Текст поправки к конституции, предложенный конгрессменом, гласит, что ни один человек не может быть избран на пост президента США более трех раз, а также не может переизбраться, если отработал на посту президента два срока подряд. Согласно 22-й поправке к конституции США, один человек может занимать пост президента не более двух сроков, даже если они не следуют подряд друг за другом. В ноябре 2024 года Трамп уже заявлял, что открыт к идее баллотироваться на третий срок, несмотря на ограничение, установленное конституцией, если "удастся придумать что-то еще".
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сша, конгресс сша, дональд трамп
США, Конгресс США, Дональд Трамп
09:08 24.01.2025
 
Конгрессмен предложил снять ограничение на число президентских сроков

Конгрессмен предложил изменить конституцию США, чтобы Трамп стал президентом в 3-й раз

© РИА Новости . Григорий Дубовицкий | Перейти в медиабанкКонгресс США.
Конгресс США. - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости . Григорий Дубовицкий
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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Республиканец из палаты представителей США Энди Оглс представил предложение о поправке к конституции, которая позволила бы нынешнему президенту США Дональду Трампу баллотироваться на третий президентский срок.
По мнению члена нижней палаты конгресса, Трамп доказал, что является "единственной фигурой в современной истории, способной обратить вспять упадок нации и вернуть Америке величие". Для этого, по его мнению, Трамп должен иметь достаточно времени - больше, чем два президентских срока.
"Я предлагаю внести поправку в конституцию, чтобы пересмотреть ограничения, наложенные 22-й поправкой на (количество - ред.) президентских сроков. Эта поправка позволит президенту Трампу занимать свой пост три срока и гарантирует, что мы сможем сохранить смелое руководство, в котором так нуждается наша нация", - заявил Оглс.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 23.11.2024
СМИ рассказало, какой сюрприз готовит конгресс Трампу
23 ноября 2024, 08:50
Текст поправки к конституции, предложенный конгрессменом, гласит, что ни один человек не может быть избран на пост президента США более трех раз, а также не может переизбраться, если отработал на посту президента два срока подряд.
Согласно 22-й поправке к конституции США, один человек может занимать пост президента не более двух сроков, даже если они не следуют подряд друг за другом.
В ноябре 2024 года Трамп уже заявлял, что открыт к идее баллотироваться на третий срок, несмотря на ограничение, установленное конституцией, если "удастся придумать что-то еще".
 
СШАКонгресс СШАДональд Трамп
 
 
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