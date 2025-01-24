https://1prime.ru/20250124/kongressmen-854420935.html

Конгрессмен предложил снять ограничение на число президентских сроков

Конгрессмен предложил снять ограничение на число президентских сроков - 24.01.2025, ПРАЙМ

Конгрессмен предложил снять ограничение на число президентских сроков

Республиканец из палаты представителей США Энди Оглс представил предложение о поправке к конституции, которая позволила бы нынешнему президенту США Дональду... | 24.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-24T09:08+0300

2025-01-24T09:08+0300

2025-01-24T09:08+0300

сша

конгресс сша

дональд трамп

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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Республиканец из палаты представителей США Энди Оглс представил предложение о поправке к конституции, которая позволила бы нынешнему президенту США Дональду Трампу баллотироваться на третий президентский срок. По мнению члена нижней палаты конгресса, Трамп доказал, что является "единственной фигурой в современной истории, способной обратить вспять упадок нации и вернуть Америке величие". Для этого, по его мнению, Трамп должен иметь достаточно времени - больше, чем два президентских срока. "Я предлагаю внести поправку в конституцию, чтобы пересмотреть ограничения, наложенные 22-й поправкой на (количество - ред.) президентских сроков. Эта поправка позволит президенту Трампу занимать свой пост три срока и гарантирует, что мы сможем сохранить смелое руководство, в котором так нуждается наша нация", - заявил Оглс. Текст поправки к конституции, предложенный конгрессменом, гласит, что ни один человек не может быть избран на пост президента США более трех раз, а также не может переизбраться, если отработал на посту президента два срока подряд. Согласно 22-й поправке к конституции США, один человек может занимать пост президента не более двух сроков, даже если они не следуют подряд друг за другом. В ноябре 2024 года Трамп уже заявлял, что открыт к идее баллотироваться на третий срок, несмотря на ограничение, установленное конституцией, если "удастся придумать что-то еще".

https://1prime.ru/20241123/tramp-853035090.html

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сша, конгресс сша, дональд трамп