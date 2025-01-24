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Лавров заявил об отсутствии готовности Запада к мирным переговорам - 24.01.2025, ПРАЙМ
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Лавров заявил об отсутствии готовности Запада к мирным переговорам
Лавров заявил об отсутствии готовности Запада к мирным переговорам - 24.01.2025, ПРАЙМ
Лавров заявил об отсутствии готовности Запада к мирным переговорам
Россия не видит реальных действий со стороны Киева и Запада, которые свидетельствовали бы о готовности к мирным переговорам. Об этом заявил глава МИД России... | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T17:09+0300
2025-01-24T17:09+0300
политика
россия
мид
сергей лавров
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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Россия не видит реальных действий со стороны Киева и Запада, которые свидетельствовали бы о готовности к мирным переговорам. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров."Несмотря на всё громче звучащие разговоры о необходимости мирных переговоров, никаких практических действий, указывающих на реальную готовность к ним Киева и Запада, объективно не наблюдается", - отметил министр.По словам Лаврова, напротив, продолжаются военные поставки ВСУ и разрабатываются ультиматумы России.В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.
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россия, мид, сергей лавров
Политика, РОССИЯ, МИД, Сергей Лавров
17:09 24.01.2025
 
Лавров заявил об отсутствии готовности Запада к мирным переговорам

Лавров: Москва не видит действий Киева и Запада, указывающих на готовность к переговорам

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПресс-конференция главы МИД РФ С. Лаврова
Пресс-конференция главы МИД РФ С. Лаврова - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Россия не видит реальных действий со стороны Киева и Запада, которые свидетельствовали бы о готовности к мирным переговорам. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Несмотря на всё громче звучащие разговоры о необходимости мирных переговоров, никаких практических действий, указывающих на реальную готовность к ним Киева и Запада, объективно не наблюдается", - отметил министр.
По словам Лаврова, напротив, продолжаются военные поставки ВСУ и разрабатываются ультиматумы России.
В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.
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ПолитикаРОССИЯМИДСергей Лавров
 
 
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