https://1prime.ru/20250124/lavrov-854436183.html

Лавров заявил об отсутствии готовности Запада к мирным переговорам

Лавров заявил об отсутствии готовности Запада к мирным переговорам - 24.01.2025, ПРАЙМ

Лавров заявил об отсутствии готовности Запада к мирным переговорам

Россия не видит реальных действий со стороны Киева и Запада, которые свидетельствовали бы о готовности к мирным переговорам. Об этом заявил глава МИД России... | 24.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-24T17:09+0300

2025-01-24T17:09+0300

2025-01-24T17:09+0300

политика

россия

мид

сергей лавров

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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Россия не видит реальных действий со стороны Киева и Запада, которые свидетельствовали бы о готовности к мирным переговорам. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров."Несмотря на всё громче звучащие разговоры о необходимости мирных переговоров, никаких практических действий, указывающих на реальную готовность к ним Киева и Запада, объективно не наблюдается", - отметил министр.По словам Лаврова, напротив, продолжаются военные поставки ВСУ и разрабатываются ультиматумы России.В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.

https://1prime.ru/20250124/peregovory-854429154.html

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россия, мид, сергей лавров