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ЕС: финпомощь Киеву обеспечена на год, далее нужны консультации с Трампом - 24.01.2025, ПРАЙМ
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ЕС: финпомощь Киеву обеспечена на год, далее нужны консультации с Трампом
ЕС: финпомощь Киеву обеспечена на год, далее нужны консультации с Трампом - 24.01.2025, ПРАЙМ
ЕС: финпомощь Киеву обеспечена на год, далее нужны консультации с Трампом
Еврокомиссар по экономике и производительности Валдис Домбровскис заявил, что финансовая помощь Киеву обеспечена на 2025 год, однако в дальнейшем Европе... | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T13:24+0300
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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Еврокомиссар по экономике и производительности Валдис Домбровскис заявил, что финансовая помощь Киеву обеспечена на 2025 год, однако в дальнейшем Европе потребуются консультации с администрацией президента США Дональда Трампа. Ранее в интервью телеканалу NBC News Трамп отметил, что при новой администрации Киеву, "вероятно", не стоит ожидать таких же объемов помощи от Вашингтона, как в период президентства Джо Байдена. "Финансовая помощь Украине по крайней мере на этот год обеспечена... Мы не ожидаем, что эти деньги внезапно станут недоступными. Поэтому деньги для Украины на этот год имеются", - заявил Домбровскис в интервью Bloomberg TV, комментируя возможность того, что Трамп прекратит выделять деньги на помощь Киеву. При этом он добавил, что для продолжения оказания помощи Киеву после 2025 года Европе потребуются консультации с администрацией Трампа. Домбровскис отметил, что более насущной темой в вопросе Украины на данный момент являются поставки вооружений. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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ес, украина, сша, дональд трамп
ЕС, УКРАИНА, США, Дональд Трамп
13:24 24.01.2025
 
ЕС: финпомощь Киеву обеспечена на год, далее нужны консультации с Трампом

В ЕС заявили, что финпомощь Киеву обеспечена на 2025 г, далее нужны консультации с Трампом

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Еврокомиссар по экономике и производительности Валдис Домбровскис заявил, что финансовая помощь Киеву обеспечена на 2025 год, однако в дальнейшем Европе потребуются консультации с администрацией президента США Дональда Трампа.
Ранее в интервью телеканалу NBC News Трамп отметил, что при новой администрации Киеву, "вероятно", не стоит ожидать таких же объемов помощи от Вашингтона, как в период президентства Джо Байдена.
"Финансовая помощь Украине по крайней мере на этот год обеспечена... Мы не ожидаем, что эти деньги внезапно станут недоступными. Поэтому деньги для Украины на этот год имеются", - заявил Домбровскис в интервью Bloomberg TV, комментируя возможность того, что Трамп прекратит выделять деньги на помощь Киеву.
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При этом он добавил, что для продолжения оказания помощи Киеву после 2025 года Европе потребуются консультации с администрацией Трампа.
Домбровскис отметил, что более насущной темой в вопросе Украины на данный момент являются поставки вооружений.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
 
ЕСУКРАИНАСШАДональд Трамп
 
 
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