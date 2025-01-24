https://1prime.ru/20250124/rostekh-854425480.html
"Ростех" запустил серийное производство ключевых узлов для БПЛА
"Ростех" запустил серийное производство ключевых узлов для БПЛА - 24.01.2025, ПРАЙМ
"Ростех" запустил серийное производство ключевых узлов для БПЛА
Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") запустил производство ключевых узлов для беспилотников, не имеющих аналогов в России, сообщила пресс-служба... | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T11:00+0300
2025-01-24T11:00+0300
2025-01-24T11:00+0300
россия
ростех
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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") запустил производство ключевых узлов для беспилотников, не имеющих аналогов в России, сообщила пресс-служба госкорпорации. "Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" запустил производство ключевых узлов для БПЛА, не имеющих в России аналогов. В их числе навигационные модули, которые позволяют дрону "ориентироваться" не только по спутникам, но и по наземным базовым станциям мобильной связи. Это повышает точность позиционирования БПЛА в воздухе", - говорится в Telegram-канале корпорации. Новые навигационные модули оснащены специальным отечественным программным обеспечением с высокой степенью защищённости. Оно позволяет получать максимально точные данные о позиции и состоянии беспилотника, в том числе непосредственно в ходе выполнения полетных задач. Кроме того, в "Росэлектронике" создали два типа контроллеров двигателя для управления силовыми установками беспилотных летательных, подводных и надводных аппаратов любого назначения. Один из них, старшего поколения, рассчитан на БПЛА грузоподъемностью до 10 килограммов. Новый контроллер является модернизацией этого изделия. Он предназначен для более "тяговитых" моторов, которые ставят на БПЛА грузоподъемностью до 25 килограммов. "С учетом высокой потребности страны в таких изделиях в кратчайшие сроки разработана и запущена в производство линейка ключевых узлов с высокими эксплуатационными характеристиками. Использование отечественных комплектующих открывает для заказчиков возможность наиболее оперативно получать необходимую продукцию без сложных логистических цепочек. Наши схемотехнические решения позволяют быстро интегрировать изделия в решения заказчиков", - сказали в "Росэлектронике". Специалисты предприятия также завершили разработку полетного контроллера для малых БПЛА. Устройство может работать в жёстких условиях эксплуатации, а также обеспечивать тройное резервирование основных элементов телеметрии и датчиков, отметили в "Ростехе".
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россия, ростех
"Ростех" запустил серийное производство ключевых узлов для БПЛА
"Ростех" запустил производство не имеющих аналогов в РФ ключевых узлов для БПЛА
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") запустил производство ключевых узлов для беспилотников, не имеющих аналогов в России, сообщила пресс-служба госкорпорации.
"Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" запустил производство ключевых узлов для БПЛА, не имеющих в России аналогов. В их числе навигационные модули, которые позволяют дрону "ориентироваться" не только по спутникам, но и по наземным базовым станциям мобильной связи. Это повышает точность позиционирования БПЛА в воздухе", - говорится в Telegram-канале корпорации.
Новые навигационные модули оснащены специальным отечественным программным обеспечением с высокой степенью защищённости. Оно позволяет получать максимально точные данные о позиции и состоянии беспилотника, в том числе непосредственно в ходе выполнения полетных задач.
Кроме того, в "Росэлектронике" создали два типа контроллеров двигателя для управления силовыми установками беспилотных летательных, подводных и надводных аппаратов любого назначения. Один из них, старшего поколения, рассчитан на БПЛА грузоподъемностью до 10 килограммов. Новый контроллер является модернизацией этого изделия. Он предназначен для более "тяговитых" моторов, которые ставят на БПЛА грузоподъемностью до 25 килограммов.
"С учетом высокой потребности страны в таких изделиях в кратчайшие сроки разработана и запущена в производство линейка ключевых узлов с высокими эксплуатационными характеристиками. Использование отечественных комплектующих открывает для заказчиков возможность наиболее оперативно получать необходимую продукцию без сложных логистических цепочек. Наши схемотехнические решения позволяют быстро интегрировать изделия в решения заказчиков", - сказали в "Росэлектронике".
Специалисты предприятия также завершили разработку полетного контроллера для малых БПЛА. Устройство может работать в жёстких условиях эксплуатации, а также обеспечивать тройное резервирование основных элементов телеметрии и датчиков, отметили в "Ростехе".
В "Ростехе" разработали комплексную защиту городов от дронов