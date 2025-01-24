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Главы МИД ЕС обсудят 16-й пакет санкций против России и российские активы
Главы МИД ЕС обсудят 16-й пакет санкций против России и российские активы - 24.01.2025, ПРАЙМ
Главы МИД ЕС обсудят 16-й пакет санкций против России и российские активы
Министры иностранных дел стран ЕС обсудят 16-й пакет санкций против России и способы использования российских активов. Об этом заявил высокопоставленный... | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T16:49+0300
2025-01-24T16:49+0300
2025-01-24T16:49+0300
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БРЮССЕЛЬ, 24 янв – ПРАЙМ. Министры иностранных дел стран ЕС обсудят 16-й пакет санкций против России и способы использования российских активов. Об этом заявил высокопоставленный чиновник в Брюсселе."Мы, возможно, обсудим санкции. Как вы знаете, мы сейчас готовим 16-й пакет санкций, а также продолжаем дискуссию по использованию российских активов", - отметил он.Заседание министров иностранных дел стран Евросоюза пройдет в Брюсселе 27 января.
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ес, россия, брюссель
Экономика, ЕС, РОССИЯ, Брюссель
Главы МИД ЕС обсудят 16-й пакет санкций против России и российские активы
Главы МИД ЕС обсудят 27 января 16-й пакет санкций против РФ и российские активы
БРЮССЕЛЬ, 24 янв – ПРАЙМ. Министры иностранных дел стран ЕС обсудят 16-й пакет санкций против России и способы использования российских активов. Об этом заявил высокопоставленный чиновник в Брюсселе.
"Мы, возможно, обсудим санкции. Как вы знаете, мы сейчас готовим 16-й пакет санкций, а также продолжаем дискуссию по использованию российских активов", - отметил он.
Заседание министров иностранных дел стран Евросоюза пройдет в Брюсселе 27 января.
Главы МИД ЕС намерены обсудить продление санкций против России