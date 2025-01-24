https://1prime.ru/20250124/sanktsii-854435615.html

Главы МИД ЕС обсудят 16-й пакет санкций против России и российские активы

Главы МИД ЕС обсудят 16-й пакет санкций против России и российские активы - 24.01.2025, ПРАЙМ

Главы МИД ЕС обсудят 16-й пакет санкций против России и российские активы

Министры иностранных дел стран ЕС обсудят 16-й пакет санкций против России и способы использования российских активов. Об этом заявил высокопоставленный... | 24.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-24T16:49+0300

2025-01-24T16:49+0300

2025-01-24T16:49+0300

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БРЮССЕЛЬ, 24 янв – ПРАЙМ. Министры иностранных дел стран ЕС обсудят 16-й пакет санкций против России и способы использования российских активов. Об этом заявил высокопоставленный чиновник в Брюсселе."Мы, возможно, обсудим санкции. Как вы знаете, мы сейчас готовим 16-й пакет санкций, а также продолжаем дискуссию по использованию российских активов", - отметил он.Заседание министров иностранных дел стран Евросоюза пройдет в Брюсселе 27 января.

https://1prime.ru/20250123/sanktsii-854401726.html

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