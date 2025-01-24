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Путин: спонсоры должны заставить Зеленского снять запрет на переговоры - 24.01.2025, ПРАЙМ
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Путин: спонсоры должны заставить Зеленского снять запрет на переговоры
Путин: спонсоры должны заставить Зеленского снять запрет на переговоры - 24.01.2025, ПРАЙМ
Путин: спонсоры должны заставить Зеленского снять запрет на переговоры
Владимир Зеленский не спешит выполнять распоряжение спонсоров киевского режима о начале переговоров с Россией, но они должны заставить его это сделать, заявил... | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T18:27+0300
2025-01-24T18:31+0300
владимир зеленский
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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Владимир Зеленский не спешит выполнять распоряжение спонсоров киевского режима о начале переговоров с Россией, но они должны заставить его это сделать, заявил Владимир Путин во время посещения МГУ. "Выполнять указания своих спонсоров, а мы знаем, что такие указания есть, отменять принятый указ о запрете переговоров (Зеленский. — Прим. ред.) не спешит. Думаю, что в конце концов те, кто платит деньги, должны заставит его это сделать", — сказал российский лидер.Он подчеркнул, что пока этот декрет не отменен, нельзя говорить о начале и должном окончании каких бы то ни было переговоров.Путин не исключил предварительных обсуждений, но вести серьезные переговоры, по его словам, "достаточно сложно".Зеленский ранее делал заявления о возможности переговоров с Путиным, но затем выдвинул ряд условий, которые Москва назвала неприемлемыми. В частности, речь шла о возвращении на позиции перед началом специальной военной операции в феврале 2022 года.
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владимир зеленский, владимир путин
Владимир Зеленский, Владимир Путин
18:27 24.01.2025 (обновлено: 18:31 24.01.2025)
 
Путин: спонсоры должны заставить Зеленского снять запрет на переговоры

Путин посоветовал спонсорам Киева заставить Зеленского снять запрет на переговоры

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин принял участие в церемонии открытия объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры
Президент Владимир Путин принял участие в церемонии открытия объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры
Президент Владимир Путин принял участие в церемонии открытия объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры. Архивное фото
© POOL
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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Владимир Зеленский не спешит выполнять распоряжение спонсоров киевского режима о начале переговоров с Россией, но они должны заставить его это сделать, заявил Владимир Путин во время посещения МГУ.
"Выполнять указания своих спонсоров, а мы знаем, что такие указания есть, отменять принятый указ о запрете переговоров (Зеленский. — Прим. ред.) не спешит. Думаю, что в конце концов те, кто платит деньги, должны заставит его это сделать", — сказал российский лидер.
Он подчеркнул, что пока этот декрет не отменен, нельзя говорить о начале и должном окончании каких бы то ни было переговоров.
Путин не исключил предварительных обсуждений, но вести серьезные переговоры, по его словам, "достаточно сложно".
Зеленский ранее делал заявления о возможности переговоров с Путиным, но затем выдвинул ряд условий, которые Москва назвала неприемлемыми. В частности, речь шла о возвращении на позиции перед началом специальной военной операции в феврале 2022 года.
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