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Путин: спонсоры должны заставить Зеленского снять запрет на переговоры

Путин: спонсоры должны заставить Зеленского снять запрет на переговоры - 24.01.2025, ПРАЙМ

Путин: спонсоры должны заставить Зеленского снять запрет на переговоры

Владимир Зеленский не спешит выполнять распоряжение спонсоров киевского режима о начале переговоров с Россией, но они должны заставить его это сделать, заявил... | 24.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-24T18:27+0300

2025-01-24T18:27+0300

2025-01-24T18:31+0300

владимир зеленский

владимир путин

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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Владимир Зеленский не спешит выполнять распоряжение спонсоров киевского режима о начале переговоров с Россией, но они должны заставить его это сделать, заявил Владимир Путин во время посещения МГУ. "Выполнять указания своих спонсоров, а мы знаем, что такие указания есть, отменять принятый указ о запрете переговоров (Зеленский. — Прим. ред.) не спешит. Думаю, что в конце концов те, кто платит деньги, должны заставит его это сделать", — сказал российский лидер.Он подчеркнул, что пока этот декрет не отменен, нельзя говорить о начале и должном окончании каких бы то ни было переговоров.Путин не исключил предварительных обсуждений, но вести серьезные переговоры, по его словам, "достаточно сложно".Зеленский ранее делал заявления о возможности переговоров с Путиным, но затем выдвинул ряд условий, которые Москва назвала неприемлемыми. В частности, речь шла о возвращении на позиции перед началом специальной военной операции в феврале 2022 года.

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владимир зеленский, владимир путин