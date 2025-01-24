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Орбан назвал ущерб санкций против Венгрии - 24.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250124/vengriya-854425369.html
Орбан назвал ущерб санкций против Венгрии
Орбан назвал ущерб санкций против Венгрии - 24.01.2025, ПРАЙМ
Орбан назвал ущерб санкций против Венгрии
Нанесенный Венгрии ущерб от санкций против России составил более 18 миллиардов евро, по этой причине Будапешт "нажал ручной тормоз" и просит ЕС обдумать... | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T11:00+0300
2025-01-24T11:16+0300
экономика
венгрия
россия
ес
санкции против рф
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БУДАПЕШТ, 24 янв - ПРАЙМ. Нанесенный Венгрии ущерб от санкций против России составил более 18 миллиардов евро, по этой причине Будапешт "нажал ручной тормоз" и просит ЕС обдумать целесообразность дальнейшего продления санкций, заявил венгерский премьер Виктор Орбан. "Санкциями у нас отобрали 7500 миллиардов форинтов (18,3 миллиарда евро - ред.). А сейчас на повестке дня вопрос о продлении санкций. И я нажал ручной тормоз и попросил европейских лидеров понять, что так продолжать нельзя, заставлять платить Венгрию сумму такого размера", - указал глава правительства в эфире радио Kossuth."Разумеется, это и угроза для других, это их проблема, не наша, не моя, не венгерского государства", - сказал премьер.
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венгрия, россия, ес, санкции против рф
Экономика, ВЕНГРИЯ, РОССИЯ, ЕС, санкции против РФ
11:00 24.01.2025 (обновлено: 11:16 24.01.2025)
 
Орбан назвал ущерб санкций против Венгрии

Орбан: общий ущерб Венгрии от санкций против России составил более 18 млрд евро

© CC BY 2.0 / Bobo BoomЗдание парламента в Будапеште, Венгрия
Здание парламента в Будапеште, Венгрия - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2025
© CC BY 2.0 / Bobo Boom
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БУДАПЕШТ, 24 янв - ПРАЙМ. Нанесенный Венгрии ущерб от санкций против России составил более 18 миллиардов евро, по этой причине Будапешт "нажал ручной тормоз" и просит ЕС обдумать целесообразность дальнейшего продления санкций, заявил венгерский премьер Виктор Орбан.
"Санкциями у нас отобрали 7500 миллиардов форинтов (18,3 миллиарда евро - ред.). А сейчас на повестке дня вопрос о продлении санкций. И я нажал ручной тормоз и попросил европейских лидеров понять, что так продолжать нельзя, заставлять платить Венгрию сумму такого размера", - указал глава правительства в эфире радио Kossuth.
"Разумеется, это и угроза для других, это их проблема, не наша, не моя, не венгерского государства", - сказал премьер.
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Орбан назвал условие продления санкций Евросоюза против России
10:30
 
ЭкономикаВЕНГРИЯРОССИЯЕСсанкции против РФ
 
 
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