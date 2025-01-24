https://1prime.ru/20250124/vengriya-854425369.html

Орбан назвал ущерб санкций против Венгрии

Орбан назвал ущерб санкций против Венгрии - 24.01.2025, ПРАЙМ

Орбан назвал ущерб санкций против Венгрии

Нанесенный Венгрии ущерб от санкций против России составил более 18 миллиардов евро, по этой причине Будапешт "нажал ручной тормоз" и просит ЕС обдумать... | 24.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-24T11:00+0300

2025-01-24T11:00+0300

2025-01-24T11:16+0300

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БУДАПЕШТ, 24 янв - ПРАЙМ. Нанесенный Венгрии ущерб от санкций против России составил более 18 миллиардов евро, по этой причине Будапешт "нажал ручной тормоз" и просит ЕС обдумать целесообразность дальнейшего продления санкций, заявил венгерский премьер Виктор Орбан. "Санкциями у нас отобрали 7500 миллиардов форинтов (18,3 миллиарда евро - ред.). А сейчас на повестке дня вопрос о продлении санкций. И я нажал ручной тормоз и попросил европейских лидеров понять, что так продолжать нельзя, заставлять платить Венгрию сумму такого размера", - указал глава правительства в эфире радио Kossuth."Разумеется, это и угроза для других, это их проблема, не наша, не моя, не венгерского государства", - сказал премьер.

https://1prime.ru/20250124/sanktsii-854424285.html

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венгрия, россия, ес, санкции против рф