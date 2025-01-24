https://1prime.ru/20250124/yuan-854422803.html
Юань открыл торги 24 января ростом
Юань открыл торги 24 января ростом - 24.01.2025, ПРАЙМ
Юань открыл торги 24 января ростом
Курс рубля в начале торгов пятницы снижается к юаню: курс китайской валюты повышается до 13,61 рубля, следует из данных Московской биржи. | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T10:03+0300
2025-01-24T10:03+0300
2025-01-24T10:06+0300
usd/rub - курс доллара к рублю
юань
https://cdnn.1prime.ru/img/82138/74/821387415_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_b743f07f2fd6892daa679245f28e17c6.jpg
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов пятницы снижается к юаню: курс китайской валюты повышается до 13,61 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск растет на 6 копеек по отношению к предыдущему закрытию, до 13,61 рубля.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82138/74/821387415_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_bc75d8cb5c08fc823b07c101fbcd0c60.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юань
USD/RUB - Курс доллара к рублю, юань
Юань открыл торги 24 января ростом
Курс юаня в начале торгов растет до 13,61 рубля
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов пятницы снижается к юаню: курс китайской валюты повышается до 13,61 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск растет на 6 копеек по отношению к предыдущему закрытию, до 13,61 рубля.