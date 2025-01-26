https://1prime.ru/20250126/belorussia-854454355.html
В Белоруссии проходят президентские выборы
В Белоруссии проходят президентские выборы - 26.01.2025, ПРАЙМ
В Белоруссии проходят президентские выборы
В Белоруссии открылись участки для голосования в основной день выборов президента. | 26.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-26T08:15+0300
2025-01-26T08:15+0300
2025-01-26T09:19+0300
белоруссия
минск
александр лукашенко
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/27/841002748_0:0:3026:1702_1920x0_80_0_0_dc724f82d04d35396a9e06e3bf998ec4.jpg
МИНСК, 26 янв – ПРАЙМ. В Белоруссии открылись участки для голосования в основной день выборов президента.Как сообщили в республиканском Центризбиркоме, проголосовать можно с 8:00 до 20:00.Всего в Белоруссии работают 5325 участков для голосования, в том числе 207 — в больницах, санаториях, домах отдыха и других местах временного пребывания.За рубежом голосование на этих выборах не проводится. Как пояснили власти, такое решение принято, в частности, из-за невозможности обеспечить должную безопасность. Еще одна причина — сокращение дипкорпуса на фоне ухудшения отношений с Западом.С 21 по 25 января проходило досрочное голосование. Явка составила 41,81%.Всего в списки избирателей включены более 6,9 миллиона человек.ЦИК зарегистрировал пять кандидатов: действующего главу государства Александра Лукашенко, лидера Либерально-демократической партии Белоруссии Олега Гайдукевича, лидера Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка, первого секретаря ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергея Сыранкова и экс-кандидата на предыдущих выборах, предпринимателя, беспартийную Анну Канопацкую.
https://1prime.ru/20250122/vybory-854375254.html
белоруссия
минск
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/27/841002748_297:0:3026:2047_1920x0_80_0_0_732504d0ffe31e4974c430d7f53d301f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, минск, александр лукашенко
БЕЛОРУССИЯ, МИНСК, Александр Лукашенко
В Белоруссии проходят президентские выборы
В Белоруссии открылись участки для голосования на выборах президента
МИНСК, 26 янв – ПРАЙМ. В Белоруссии открылись участки для голосования в основной день выборов президента.
Как сообщили в республиканском Центризбиркоме, проголосовать можно с 8:00 до 20:00.
Всего в Белоруссии работают 5325 участков для голосования, в том числе 207 — в больницах, санаториях, домах отдыха и других местах временного пребывания.
За рубежом голосование на этих выборах не проводится. Как пояснили власти, такое решение принято, в частности, из-за невозможности обеспечить должную безопасность. Еще одна причина — сокращение дипкорпуса на фоне ухудшения отношений с Западом.
С 21 по 25 января проходило досрочное голосование. Явка составила 41,81%.
Всего в списки избирателей включены более 6,9 миллиона человек.
ЦИК зарегистрировал пять кандидатов: действующего главу государства Александра Лукашенко, лидера Либерально-демократической партии Белоруссии Олега Гайдукевича, лидера Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка, первого секретаря ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергея Сыранкова и экс-кандидата на предыдущих выборах, предпринимателя, беспартийную Анну Канопацкую.
Минск обвинил ЕП во вмешательстве в дела Белоруссии