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В Белоруссии проходят президентские выборы - 26.01.2025, ПРАЙМ
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В Белоруссии проходят президентские выборы
В Белоруссии проходят президентские выборы - 26.01.2025, ПРАЙМ
В Белоруссии проходят президентские выборы
В Белоруссии открылись участки для голосования в основной день выборов президента. | 26.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-26T08:15+0300
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белоруссия
минск
александр лукашенко
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МИНСК, 26 янв – ПРАЙМ. В Белоруссии открылись участки для голосования в основной день выборов президента.Как сообщили в республиканском Центризбиркоме, проголосовать можно с 8:00 до 20:00.Всего в Белоруссии работают 5325 участков для голосования, в том числе 207 — в больницах, санаториях, домах отдыха и других местах временного пребывания.За рубежом голосование на этих выборах не проводится. Как пояснили власти, такое решение принято, в частности, из-за невозможности обеспечить должную безопасность. Еще одна причина — сокращение дипкорпуса на фоне ухудшения отношений с Западом.С 21 по 25 января проходило досрочное голосование. Явка составила 41,81%.Всего в списки избирателей включены более 6,9 миллиона человек.ЦИК зарегистрировал пять кандидатов: действующего главу государства Александра Лукашенко, лидера Либерально-демократической партии Белоруссии Олега Гайдукевича, лидера Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка, первого секретаря ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергея Сыранкова и экс-кандидата на предыдущих выборах, предпринимателя, беспартийную Анну Канопацкую.
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белоруссия, минск, александр лукашенко
БЕЛОРУССИЯ, МИНСК, Александр Лукашенко
08:15 26.01.2025 (обновлено: 09:19 26.01.2025)
 
В Белоруссии проходят президентские выборы

В Белоруссии открылись участки для голосования на выборах президента

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Белоруссии
Государственный флаг Белоруссии - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости . Антон Денисов
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МИНСК, 26 янв – ПРАЙМ. В Белоруссии открылись участки для голосования в основной день выборов президента.
Как сообщили в республиканском Центризбиркоме, проголосовать можно с 8:00 до 20:00.
Всего в Белоруссии работают 5325 участков для голосования, в том числе 207 — в больницах, санаториях, домах отдыха и других местах временного пребывания.
За рубежом голосование на этих выборах не проводится. Как пояснили власти, такое решение принято, в частности, из-за невозможности обеспечить должную безопасность. Еще одна причина — сокращение дипкорпуса на фоне ухудшения отношений с Западом.
С 21 по 25 января проходило досрочное голосование. Явка составила 41,81%.
Всего в списки избирателей включены более 6,9 миллиона человек.
ЦИК зарегистрировал пять кандидатов: действующего главу государства Александра Лукашенко, лидера Либерально-демократической партии Белоруссии Олега Гайдукевича, лидера Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка, первого секретаря ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергея Сыранкова и экс-кандидата на предыдущих выборах, предпринимателя, беспартийную Анну Канопацкую.
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