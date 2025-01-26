https://1prime.ru/20250126/belorussia-854454355.html

В Белоруссии проходят президентские выборы

В Белоруссии проходят президентские выборы - 26.01.2025, ПРАЙМ

В Белоруссии проходят президентские выборы

В Белоруссии открылись участки для голосования в основной день выборов президента. | 26.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-26T08:15+0300

2025-01-26T08:15+0300

2025-01-26T09:19+0300

белоруссия

минск

александр лукашенко

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МИНСК, 26 янв – ПРАЙМ. В Белоруссии открылись участки для голосования в основной день выборов президента.Как сообщили в республиканском Центризбиркоме, проголосовать можно с 8:00 до 20:00.Всего в Белоруссии работают 5325 участков для голосования, в том числе 207 — в больницах, санаториях, домах отдыха и других местах временного пребывания.За рубежом голосование на этих выборах не проводится. Как пояснили власти, такое решение принято, в частности, из-за невозможности обеспечить должную безопасность. Еще одна причина — сокращение дипкорпуса на фоне ухудшения отношений с Западом.С 21 по 25 января проходило досрочное голосование. Явка составила 41,81%.Всего в списки избирателей включены более 6,9 миллиона человек.ЦИК зарегистрировал пять кандидатов: действующего главу государства Александра Лукашенко, лидера Либерально-демократической партии Белоруссии Олега Гайдукевича, лидера Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка, первого секретаря ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергея Сыранкова и экс-кандидата на предыдущих выборах, предпринимателя, беспартийную Анну Канопацкую.

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белоруссия, минск, александр лукашенко