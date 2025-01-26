https://1prime.ru/20250126/gruzija-854453736.html

Грузия поставила в Россию вина на 182,6 миллиона долларов

Грузия поставила в Россию вина на 182,6 миллиона долларов - 26.01.2025, ПРАЙМ

Грузия поставила в Россию вина на 182,6 миллиона долларов

Грузия в прошлом году поставила в Россию вина на 182,6 миллиона долларов, что стало новым рекордом для двусторонней торговли, следует из анализа РИА Новости... | 26.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-26T07:16+0300

2025-01-26T07:16+0300

2025-01-26T07:16+0300

бизнес

экономика

россия

грузия

москва

польша

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854453736.jpg?1737864984

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Грузия в прошлом году поставила в Россию вина на 182,6 миллиона долларов, что стало новым рекордом для двусторонней торговли, следует из анализа РИА Новости данных местной статслужбы. Так, в 2024 году Россия приобрела этого грузинского алкоголя на 182,6 миллиона долларов, нарастив закупки за год на 8,5%. В то же время объем импорта составил 66,7 тысячи тонн: хотя это и больше уровня годом ранее на 7%, достичь исторического максимума 2022 года почти в 70 тысяч тонн пока не удалось. Россия продолжает оставаться основным покупателем грузинского вина уже более десяти лет - на нашу страну в прошлом году пришлось две трети всех грузинских поставок. Второе место заняла Польша, которая увеличила ввоз этого грузинского алкоголя на 10,3% - до 16,6 миллиона долларов. Тройку лидеров замыкает Украина, за год уменьшившая импорт на 14% - до 12,5 миллиона долларов. В пятерку также вошли Казахстан (10,7 миллиона долларов) и Китай (9,2 миллиона). В целом Грузия в прошлом году поставила за рубеж 94,7 тысячи тонн вина (89,5 тысячи тонн годом ранее) - это был второй результат для страны в новейшей истории. Стоимость экспорта составила почти 276 миллионов долларов, что на 6,5% больше показателя годом ранее.

грузия

москва

польша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, грузия, москва, польша