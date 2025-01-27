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На Западе раскрыли жуткую правду о зверствах на Украине - 27.01.2025, ПРАЙМ
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На Западе раскрыли жуткую правду о зверствах на Украине
На Западе раскрыли жуткую правду о зверствах на Украине - 27.01.2025, ПРАЙМ
На Западе раскрыли жуткую правду о зверствах на Украине
Режим Владимира Зеленского обвиняют в торговле человеческими эмбрионами. Об этом в социальной сети Х написал ирландский журналист Чей Боуз. | 27.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-27T14:55+0300
2025-01-27T14:55+0300
политика
украина
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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Режим Владимира Зеленского обвиняют в торговле человеческими эмбрионами. Об этом в социальной сети Х написал ирландский журналист Чей Боуз."Украина десятилетиями была в центре незаконной торговли людьми, проституции и "суррогатного материнства". Госдепартамент США писал об этом отчеты. Теперь появились обвинения в торговле человеческими эмбрионами", - подчеркнул Боуз.Журналист отметил, что такого рода обвинения являются следствием высокого уровня коррупции в стране, что не вызывает удивления. Если указанные обвинения подтвердятся, это будет еще одним примером диктатуры, где все продается, резюмировал журналист.Ранее СМИ отмечали, что украинцы регулярно называют коррупцию главной проблемой после конфликта с Россией.
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украина, запад
Политика, УКРАИНА, ЗАПАД
14:55 27.01.2025
 
На Западе раскрыли жуткую правду о зверствах на Украине

Журналист Боуз рассказал об обвинениях против Украины в торговле эмбрионами

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Режим Владимира Зеленского обвиняют в торговле человеческими эмбрионами. Об этом в социальной сети Х написал ирландский журналист Чей Боуз.
"Украина десятилетиями была в центре незаконной торговли людьми, проституции и "суррогатного материнства". Госдепартамент США писал об этом отчеты. Теперь появились обвинения в торговле человеческими эмбрионами", - подчеркнул Боуз.
Журналист отметил, что такого рода обвинения являются следствием высокого уровня коррупции в стране, что не вызывает удивления. Если указанные обвинения подтвердятся, это будет еще одним примером диктатуры, где все продается, резюмировал журналист.
Ранее СМИ отмечали, что украинцы регулярно называют коррупцию главной проблемой после конфликта с Россией.
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