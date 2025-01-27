https://1prime.ru/20250127/ukraina-854471446.html

На Западе раскрыли жуткую правду о зверствах на Украине

На Западе раскрыли жуткую правду о зверствах на Украине - 27.01.2025, ПРАЙМ

На Западе раскрыли жуткую правду о зверствах на Украине

Режим Владимира Зеленского обвиняют в торговле человеческими эмбрионами. Об этом в социальной сети Х написал ирландский журналист Чей Боуз. | 27.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-27T14:55+0300

2025-01-27T14:55+0300

2025-01-27T14:55+0300

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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Режим Владимира Зеленского обвиняют в торговле человеческими эмбрионами. Об этом в социальной сети Х написал ирландский журналист Чей Боуз."Украина десятилетиями была в центре незаконной торговли людьми, проституции и "суррогатного материнства". Госдепартамент США писал об этом отчеты. Теперь появились обвинения в торговле человеческими эмбрионами", - подчеркнул Боуз.Журналист отметил, что такого рода обвинения являются следствием высокого уровня коррупции в стране, что не вызывает удивления. Если указанные обвинения подтвердятся, это будет еще одним примером диктатуры, где все продается, резюмировал журналист.Ранее СМИ отмечали, что украинцы регулярно называют коррупцию главной проблемой после конфликта с Россией.

https://1prime.ru/20250127/ukraina-854465779.html

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