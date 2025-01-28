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Координатор николаевского подполья сообщил об ударе в Одессе

Координатор николаевского подполья сообщил об ударе в Одессе - 28.01.2025, ПРАЙМ

Координатор николаевского подполья сообщил об ударе в Одессе

Российские войска нанесли удар по аэродрому Школьный в Одессе, где производилась сборка БПЛА. Об этом координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил... | 28.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-28T09:01+0300

2025-01-28T09:01+0300

2025-01-28T09:01+0300

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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Российские войска нанесли удар по аэродрому Школьный в Одессе, где производилась сборка БПЛА. Об этом координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил агентству РИА Новости."Одесса: давно туда не прилетало. Аэродром Школьный <…> Частично доставка из морского порта идет туда. Собирают беспилотники, много складов, и как аэродром тоже хорошо работает", — рассказал Лебедев.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в в 5:26 в Одессе и области объявили воздушную тревогу, которая длилась около двух часов. Российские войска регулярно наносят удары по местам расположения личного состава, техники и наемников ВСУ в ответ на атаки Украины по гражданским объектам. Однако, как не раз отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, российская армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://1prime.ru/20250124/detonation-854443950.html

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