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Координатор николаевского подполья сообщил об ударе в Одессе
Координатор николаевского подполья сообщил об ударе в Одессе - 28.01.2025, ПРАЙМ
Координатор николаевского подполья сообщил об ударе в Одессе
Российские войска нанесли удар по аэродрому Школьный в Одессе, где производилась сборка БПЛА. Об этом координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил... | 28.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-28T09:01+0300
2025-01-28T09:01+0300
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Российские войска нанесли удар по аэродрому Школьный в Одессе, где производилась сборка БПЛА. Об этом координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил агентству РИА Новости."Одесса: давно туда не прилетало. Аэродром Школьный <…> Частично доставка из морского порта идет туда. Собирают беспилотники, много складов, и как аэродром тоже хорошо работает", — рассказал Лебедев.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в в 5:26 в Одессе и области объявили воздушную тревогу, которая длилась около двух часов. Российские войска регулярно наносят удары по местам расположения личного состава, техники и наемников ВСУ в ответ на атаки Украины по гражданским объектам. Однако, как не раз отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, российская армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ
Координатор николаевского подполья сообщил об ударе в Одессе
Лебедев: российские войска нанесли удар по месту сборки БПЛА
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Российские войска нанесли удар по аэродрому Школьный в Одессе, где производилась сборка БПЛА. Об этом координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил агентству РИА Новости.
"Одесса: давно туда не прилетало. Аэродром Школьный <…> Частично доставка из морского порта идет туда. Собирают беспилотники, много складов, и как аэродром тоже хорошо работает", — рассказал Лебедев.
По данным
онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в в 5:26 в Одессе и области объявили воздушную тревогу, которая длилась около двух часов.
Российские войска регулярно наносят удары по местам расположения личного состава, техники и наемников ВСУ в ответ на атаки Украины по гражданским объектам. Однако, как не раз отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, российская армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Подполье сообщило об ударе по одесскому порту Южный