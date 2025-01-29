https://1prime.ru/20250129/sanktsii-854522574.html

СМИ узнали подробности новых ограничений против России

СМИ узнали подробности новых ограничений против России - 29.01.2025, ПРАЙМ

СМИ узнали подробности новых ограничений против России

Европейский союз предложил запретить временное хранение российской нефти на своей территории в рамках новых санкций против России, говорится в материале издания | 29.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-29T12:29+0300

2025-01-29T12:29+0300

2025-01-29T12:29+0300

экономика

россия

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/83833/90/838339079_0:20:3212:1827_1920x0_80_0_0_32f4b4f4ef65780e2db27841cd180629.jpg

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Европейский союз предложил запретить временное хранение российской нефти на своей территории в рамках новых санкций против России, говорится в материале издания Bloomberg."ЕС предлагает запретить временное хранение российской нефти внутри блока", - сказано в публикации.Отмечается, что Евросоюз также предложил вводить ограничения в отношении определенных компаний, в том числе из Китая и Турции, которые, по их мнению, помогали России обходить санкции ЕС.Помимо этого, ЕС также рассматривает возможность ограничений на определенные технологии и программное обеспечение.Москва неоднократно заявляла о своих способностях справиться с санкциями, которые Запад начал применять несколько лет назад, и отмечала их неэффективность. Президент России Владимир Путин утверждал, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, а санкции нанесли серьезный удар по мировой экономике и ухудшили жизнь многих людей.

https://1prime.ru/20250129/sanktsii-854522332.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ес