https://1prime.ru/20250129/sanktsii-854522574.html
СМИ узнали подробности новых ограничений против России
СМИ узнали подробности новых ограничений против России - 29.01.2025, ПРАЙМ
СМИ узнали подробности новых ограничений против России
Европейский союз предложил запретить временное хранение российской нефти на своей территории в рамках новых санкций против России, говорится в материале издания | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T12:29+0300
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2025-01-29T12:29+0300
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Европейский союз предложил запретить временное хранение российской нефти на своей территории в рамках новых санкций против России, говорится в материале издания Bloomberg."ЕС предлагает запретить временное хранение российской нефти внутри блока", - сказано в публикации.Отмечается, что Евросоюз также предложил вводить ограничения в отношении определенных компаний, в том числе из Китая и Турции, которые, по их мнению, помогали России обходить санкции ЕС.Помимо этого, ЕС также рассматривает возможность ограничений на определенные технологии и программное обеспечение.Москва неоднократно заявляла о своих способностях справиться с санкциями, которые Запад начал применять несколько лет назад, и отмечала их неэффективность. Президент России Владимир Путин утверждал, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, а санкции нанесли серьезный удар по мировой экономике и ухудшили жизнь многих людей.
https://1prime.ru/20250129/sanktsii-854522332.html
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СМИ узнали подробности новых ограничений против России
Bloomberg: ЕС предложил запретить временное хранение нефти из РФ на терроритории блока
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ.
Европейский союз предложил запретить временное хранение российской нефти на своей территории в рамках новых санкций против России, говорится
в материале издания Bloomberg.
"ЕС предлагает запретить временное хранение российской нефти внутри блока", - сказано в публикации.
Отмечается, что Евросоюз также предложил вводить ограничения в отношении определенных компаний, в том числе из Китая и Турции, которые, по их мнению, помогали России обходить санкции ЕС.
Помимо этого, ЕС также рассматривает возможность ограничений на определенные технологии и программное обеспечение.
Москва неоднократно заявляла о своих способностях справиться с санкциями, которые Запад начал применять несколько лет назад, и отмечала их неэффективность. Президент России Владимир Путин утверждал, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, а санкции нанесли серьезный удар по мировой экономике и ухудшили жизнь многих людей.
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