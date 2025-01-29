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СМИ узнали подробности новых ограничений против России - 29.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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СМИ узнали подробности новых ограничений против России
СМИ узнали подробности новых ограничений против России - 29.01.2025, ПРАЙМ
СМИ узнали подробности новых ограничений против России
Европейский союз предложил запретить временное хранение российской нефти на своей территории в рамках новых санкций против России, говорится в материале издания | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T12:29+0300
2025-01-29T12:29+0300
экономика
россия
ес
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Европейский союз предложил запретить временное хранение российской нефти на своей территории в рамках новых санкций против России, говорится в материале издания Bloomberg."ЕС предлагает запретить временное хранение российской нефти внутри блока", - сказано в публикации.Отмечается, что Евросоюз также предложил вводить ограничения в отношении определенных компаний, в том числе из Китая и Турции, которые, по их мнению, помогали России обходить санкции ЕС.Помимо этого, ЕС также рассматривает возможность ограничений на определенные технологии и программное обеспечение.Москва неоднократно заявляла о своих способностях справиться с санкциями, которые Запад начал применять несколько лет назад, и отмечала их неэффективность. Президент России Владимир Путин утверждал, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, а санкции нанесли серьезный удар по мировой экономике и ухудшили жизнь многих людей.
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россия, ес
Экономика, РОССИЯ, ЕС
12:29 29.01.2025
 
СМИ узнали подробности новых ограничений против России

Bloomberg: ЕС предложил запретить временное хранение нефти из РФ на терроритории блока

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Европейский союз предложил запретить временное хранение российской нефти на своей территории в рамках новых санкций против России, говорится в материале издания Bloomberg.
"ЕС предлагает запретить временное хранение российской нефти внутри блока", - сказано в публикации.
Отмечается, что Евросоюз также предложил вводить ограничения в отношении определенных компаний, в том числе из Китая и Турции, которые, по их мнению, помогали России обходить санкции ЕС.
Помимо этого, ЕС также рассматривает возможность ограничений на определенные технологии и программное обеспечение.
Москва неоднократно заявляла о своих способностях справиться с санкциями, которые Запад начал применять несколько лет назад, и отмечала их неэффективность. Президент России Владимир Путин утверждал, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, а санкции нанесли серьезный удар по мировой экономике и ухудшили жизнь многих людей.
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12:20
 
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