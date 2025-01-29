https://1prime.ru/20250129/spetsoperatsiya-854515235.html

В подконтрольной ВСУ части Запорожской области заявили серии взрывов

В подконтрольной ВСУ части Запорожской области заявили серии взрывов - 29.01.2025, ПРАЙМ

В подконтрольной ВСУ части Запорожской области заявили серии взрывов

В подконтрольной ВСУ части Запорожской области в ночь на среду в нескольких населенных пунктах были повреждены объекты инфраструктуры. Об этом сообщил в своем... | 29.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-29T08:42+0300

2025-01-29T08:42+0300

2025-01-29T09:05+0300

спецоперация на украине

запорожская область

всу

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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. В подконтрольной ВСУ части Запорожской области в ночь на среду в нескольких населенных пунктах были повреждены объекты инфраструктуры. Об этом сообщил в своем Telegram-канале назначенный Киевом глава Запорожской областной администрации Иван Федоров."Поступило (несколько - ред.) сообщений о разрушениях... объектов инфраструктуры", - написал Федоров. При этом он не уточнил, о каких именно объектах идет речь. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://1prime.ru/20250123/zaporozhe-854392323.html

запорожская область

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запорожская область, всу