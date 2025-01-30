https://1prime.ru/20250130/astrahan-854542742.html
Самолет, вынужденно севший в Астрахани, вылетел в Москву
Самолет, вынужденно севший в Астрахани, вылетел в Москву - 30.01.2025, ПРАЙМ
Самолет, вынужденно севший в Астрахани, вылетел в Москву
Самолет авиакомпании "Победа", следовавший по маршруту Дубай-Москва и совершивший вынужденную посадку в Астрахани, вылетел в столицу в 00.00 мск, следует из... | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T01:30+0300
2025-01-30T01:30+0300
2025-01-30T01:30+0300
бизнес
россия
москва
астрахань
аэропорт внуково
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854542742.jpg?1738189801
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Самолет авиакомпании "Победа", следовавший по маршруту Дубай-Москва и совершивший вынужденную посадку в Астрахани, вылетел в столицу в 00.00 мск, следует из онлайн-табло авиакомпании.
Ранее "Победа" сообщила, что самолет, выполнявший рейс DP992 по маршруту Дубай-Москва, совершил посадку на запасном аэродроме "Астрахань" из-за ложного срабатывания датчика одной из систем. Пилоты посадили самолет в штатном режиме.
"Номер рейса: DP992, город вылета: (ASF) Астрахань, город прибытия: Внуково (VKO), Москва, вылет: 00:00, прилет: 01:30, статус: в полете", - отображается на табло.
москва
астрахань
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, москва, астрахань, аэропорт внуково
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, АСТРАХАНЬ, аэропорт Внуково
Самолет, вынужденно севший в Астрахани, вылетел в Москву
Самолет "Победы", вынужденно севший в Астрахани, вылетел в Москву в 00.00 мск
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Самолет авиакомпании "Победа", следовавший по маршруту Дубай-Москва и совершивший вынужденную посадку в Астрахани, вылетел в столицу в 00.00 мск, следует из онлайн-табло авиакомпании.
Ранее "Победа" сообщила, что самолет, выполнявший рейс DP992 по маршруту Дубай-Москва, совершил посадку на запасном аэродроме "Астрахань" из-за ложного срабатывания датчика одной из систем. Пилоты посадили самолет в штатном режиме.
"Номер рейса: DP992, город вылета: (ASF) Астрахань, город прибытия: Внуково (VKO), Москва, вылет: 00:00, прилет: 01:30, статус: в полете", - отображается на табло.