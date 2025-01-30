https://1prime.ru/20250130/astrahan-854542742.html

Самолет, вынужденно севший в Астрахани, вылетел в Москву

Самолет, вынужденно севший в Астрахани, вылетел в Москву - 30.01.2025, ПРАЙМ

Самолет, вынужденно севший в Астрахани, вылетел в Москву

Самолет авиакомпании "Победа", следовавший по маршруту Дубай-Москва и совершивший вынужденную посадку в Астрахани, вылетел в столицу в 00.00 мск, следует из... | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T01:30+0300

2025-01-30T01:30+0300

2025-01-30T01:30+0300

бизнес

россия

москва

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аэропорт внуково

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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Самолет авиакомпании "Победа", следовавший по маршруту Дубай-Москва и совершивший вынужденную посадку в Астрахани, вылетел в столицу в 00.00 мск, следует из онлайн-табло авиакомпании. Ранее "Победа" сообщила, что самолет, выполнявший рейс DP992 по маршруту Дубай-Москва, совершил посадку на запасном аэродроме "Астрахань" из-за ложного срабатывания датчика одной из систем. Пилоты посадили самолет в штатном режиме. "Номер рейса: DP992, город вылета: (ASF) Астрахань, город прибытия: Внуково (VKO), Москва, вылет: 00:00, прилет: 01:30, статус: в полете", - отображается на табло.

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бизнес, россия, москва, астрахань, аэропорт внуково