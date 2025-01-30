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Навигация в Московском бассейне внутренних водных путей откроется 24 апреля

Навигация в Московском бассейне внутренних водных путей откроется 24 апреля - 30.01.2025, ПРАЙМ

Навигация в Московском бассейне внутренних водных путей откроется 24 апреля

Навигация в Московском бассейне внутренних водных путей откроется 24 апреля, как и в прежние годы, рассказали РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота. | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T03:48+0300

2025-01-30T03:48+0300

2025-01-30T03:48+0300

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МОСКВА, 30 янв – ПРАЙМ. Навигация в Московском бассейне внутренних водных путей откроется 24 апреля, как и в прежние годы, рассказали РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота. "Открытие навигации в Московском бассейне ВВП запланировано на 24 апреля", - сообщили в ведомстве. Летний сезон речной навигации в Московском бассейне в 2024 году также начался 24 апреля. В Россморречфлоте добавили, что пассажирская навигация на Москве-реке теперь осуществляется круглогодично. В ноябре 2024 года заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов сообщил, что сезон речной навигации в столице стал рекордным по количеству судозаходов, а также по числу пассажиров круизных судов. По его словам, на круизных судах побывало более 370 тысяч пассажиров - на 15% больше, чем в навигацию 2023 года. А речные электросуда за сезон перевезли более 1,4 миллиона человек.

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