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Счетная палата выявила неиспользуемые при переписи планшеты

Счетная палата выявила неиспользуемые при переписи планшеты - 30.01.2025, ПРАЙМ

Счетная палата выявила неиспользуемые при переписи планшеты

Счетная палата РФ проверила целевое использование средств федбюджета, выделенных территориальным органам Росстата на приобретение и содержание госимущества, и... | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T00:20+0300

2025-01-30T00:20+0300

2025-01-30T00:20+0300

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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Счетная палата РФ проверила целевое использование средств федбюджета, выделенных территориальным органам Росстата на приобретение и содержание госимущества, и выявила, что от общего объема планшетов, которые нужны при проведении переписей населения, используется только 4,5%, при этом планируется закупка новых, следует из материалов. Росстат не согласен с такими выводами и подчеркивает, что в обследованиях активно использует имеющиеся планшеты, а покупка новых не планируется. В материалах Счетной палаты отмечается, что проверка ведомства проводилась по двум отделениям службы - по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и по Республике Дагестан. Так, в 2011-2020 годах Росстат для проведения статистических обследований закупил более 390 тысяч планшетов на общую сумму 9,2 миллиарда рублей, из которых на 1 сентября 2024 года фактически используется только 17,7 тысячи планшетов (4,5% от общего объема). "Большая часть неиспользуемых планшетов хранится в заводских упаковках на складах территориальных органов службы. Несмотря на это, Росстат планирует закупить еще 102,2 тысячи планшетов в рамках подготовки к проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2027 года", - отметил аудитор Дмитрий Зайцев, его слова приводятся в материалах. "По мнению Счетной палаты, причина сложившейся ситуации – недостаточно системный подход к закупкам оборудования для переписей населения и его дальнейшему использованию. Кроме того, действующее законодательство не в полной мере позволяет использовать при проведении переписей административные и большие данные из действующих информационных систем различных государственных органов исполнительной власти и организаций, что, в свою очередь, приводит к необходимости постоянной закупки планшетов без возможности их дальнейшего использования", - отметили в материалах аудиторы. ПОЗИЦИЯ РОССТАТА "В настоящее время в обследованиях Росстата активно применяются существующие планшеты, и ведомство не планирует покупку новых электронных устройств, в том числе и для проведения сельскохозяйственной переписи", - говорится в комментарии Росстата, который прилагался в материалах Счетной палаты. При этом Росстат отмечает, что часть переписных планшетов уже передана или будет передана в пользование государственным органам. "Это мировая практика, когда статслужбы после завершения переписи населения часть устройств продолжают использовать для нужд статистики, а часть мобильных устройств отдают в другие государственные и региональные ведомства, в социальные и благотворительные организации", - указали в Росстате. Как подчеркивает Росстат, планшеты также будут использоваться в образовательных, социальных и благотворительных учреждениях, и ранее служба передала часть этих устройств Финансовому университету. Кроме того, Росстат направляет переписные планшеты в государственные учреждения новых регионов, Курской и Белгородской областей.

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