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В аэропорту Петропавловска-Камчатского женщина покусала двух полицейских - 30.01.2025, ПРАЙМ
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В аэропорту Петропавловска-Камчатского женщина покусала двух полицейских
В аэропорту Петропавловска-Камчатского женщина покусала двух полицейских - 30.01.2025, ПРАЙМ
В аэропорту Петропавловска-Камчатского женщина покусала двух полицейских
Посетительница международного аэропорта Петропавловска-Камчатского ("Елизово") покусала двух полицейских, когда ее пытались задержать за агрессивное поведение в | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T04:51+0300
2025-01-30T04:51+0300
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 янв – ПРАЙМ. Посетительница международного аэропорта Петропавловска-Камчатского ("Елизово") покусала двух полицейских, когда ее пытались задержать за агрессивное поведение в нетрезвом виде, сообщает пресс-служба Дальневосточного управления на транспорте МВД России. "В аэропорту "Елизово" Камчатского края задержана агрессивная нарушительница общественного порядка. Была замечена женщина, находящаяся в состоянии сильного алкогольного опьянения. Полицейскими было принято решение сопроводить ее в дежурную часть. 27-летняя жительница Приморского края вела себя буйно, оскорбляла сотрудников полиции, стучала руками и ногами по столу и дверям, привела в негодность составленный в отношении неё протокол и даже покусала двоих стражей правопорядка", - говорится в сообщении. Медицинское освидетельствование показало, что содержание алкоголя в выдыхаемом девушкой воздухе составило 1,6 промилле. В отношении нее были составлены протоколы об административных правонарушениях, добавили в ведомстве. До вытрезвления женщина помещена в спецприемник, отметили в управлении. Там же добавили, что "материалы проверки переданы в Камчатский СО Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ" для принятия процессуального решения.
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бизнес, общество , камчатский край, приморский край, мвд, ск рф
Бизнес, Общество , Камчатский край, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, МВД, СК РФ
04:51 30.01.2025
 
В аэропорту Петропавловска-Камчатского женщина покусала двух полицейских

Посетительница аэропорта Петропавловска-Камчатского покусала двух полицейских

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 янв – ПРАЙМ. Посетительница международного аэропорта Петропавловска-Камчатского ("Елизово") покусала двух полицейских, когда ее пытались задержать за агрессивное поведение в нетрезвом виде, сообщает пресс-служба Дальневосточного управления на транспорте МВД России.
"В аэропорту "Елизово" Камчатского края задержана агрессивная нарушительница общественного порядка. Была замечена женщина, находящаяся в состоянии сильного алкогольного опьянения. Полицейскими было принято решение сопроводить ее в дежурную часть. 27-летняя жительница Приморского края вела себя буйно, оскорбляла сотрудников полиции, стучала руками и ногами по столу и дверям, привела в негодность составленный в отношении неё протокол и даже покусала двоих стражей правопорядка", - говорится в сообщении.
Медицинское освидетельствование показало, что содержание алкоголя в выдыхаемом девушкой воздухе составило 1,6 промилле. В отношении нее были составлены протоколы об административных правонарушениях, добавили в ведомстве. До вытрезвления женщина помещена в спецприемник, отметили в управлении.
Там же добавили, что "материалы проверки переданы в Камчатский СО Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ" для принятия процессуального решения.
 
БизнесОбществоКамчатский крайПРИМОРСКИЙ КРАЙМВДСК РФ
 
 
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