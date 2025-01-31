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Безработица в Японии в декабре снизилась до 2,4%

Безработица в Японии в декабре снизилась до 2,4% - 31.01.2025, ПРАЙМ

Безработица в Японии в декабре снизилась до 2,4%

Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в декабре снизилась до уровня в 2,4% с 2,5% в ноябре, свидетельствуют данные статистического бюро министерства... | 31.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-31T07:32+0300

2025-01-31T07:32+0300

2025-01-31T07:32+0300

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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в декабре снизилась до уровня в 2,4% с 2,5% в ноябре, свидетельствуют данные статистического бюро министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали сохранения показателя на ноябрьском уровне. Число безработных в стране в декабре составило 1,54 миллиона человек, что на 20 тысяч (на 1,3%) меньше значения годичной давности. Неработающая часть населения Японии, включая людей старше 65 лет, составила 40,12 миллиона человек, сократившись на 690 тысяч (на 1,7%) в годовом выражении.

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мировая экономика, япония, москва