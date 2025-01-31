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Безработица в Японии в декабре снизилась до 2,4%
Безработица в Японии в декабре снизилась до 2,4% - 31.01.2025, ПРАЙМ
Безработица в Японии в декабре снизилась до 2,4%
Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в декабре снизилась до уровня в 2,4% с 2,5% в ноябре, свидетельствуют данные статистического бюро министерства... | 31.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-31T07:32+0300
2025-01-31T07:32+0300
2025-01-31T07:32+0300
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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в декабре снизилась до уровня в 2,4% с 2,5% в ноябре, свидетельствуют данные статистического бюро министерства внутренних дел и коммуникаций страны.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали сохранения показателя на ноябрьском уровне.
Число безработных в стране в декабре составило 1,54 миллиона человек, что на 20 тысяч (на 1,3%) меньше значения годичной давности. Неработающая часть населения Японии, включая людей старше 65 лет, составила 40,12 миллиона человек, сократившись на 690 тысяч (на 1,7%) в годовом выражении.
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мировая экономика, япония, москва
Экономика, Мировая экономика, ЯПОНИЯ, МОСКВА
Безработица в Японии в декабре снизилась до 2,4%
МВД Японии: безработица в декабре снизилась до 2,4% с 2,5% в ноябре
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в декабре снизилась до уровня в 2,4% с 2,5% в ноябре, свидетельствуют данные статистического бюро министерства внутренних дел и коммуникаций страны.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали сохранения показателя на ноябрьском уровне.
Число безработных в стране в декабре составило 1,54 миллиона человек, что на 20 тысяч (на 1,3%) меньше значения годичной давности. Неработающая часть населения Японии, включая людей старше 65 лет, составила 40,12 миллиона человек, сократившись на 690 тысяч (на 1,7%) в годовом выражении.