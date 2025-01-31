https://1prime.ru/20250131/otnoshenija-854575930.html

Отношения России и Китая получили мощный импульс к развитию, заявил эксперт

Отношения России и Китая получили мощный импульс к развитию, заявил эксперт - 31.01.2025, ПРАЙМ

Отношения России и Китая получили мощный импульс к развитию, заявил эксперт

Отношения Москвы и Пекина получили столь мощный импульс к развитию на фоне украинского кризиса, что теперь их будет трудно разорвать, считает заместитель... | 31.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-31T07:51+0300

2025-01-31T07:51+0300

2025-01-31T07:51+0300

экономика

мировая экономика

россия

москва

рф

пекин

владимир путин

си цзиньпин

юрий ушаков

совбез

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854575930.jpg?1738299061

МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Отношения Москвы и Пекина получили столь мощный импульс к развитию на фоне украинского кризиса, что теперь их будет трудно разорвать, считает заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член научного совета при Совбезе РФ Александр Яковенко. "На волне украинского конфликта стратегические "отношения без границ" между Москвой и Пекином получили столь мощный долговременный импульс, что его будет трудно демонтировать - недавний телефонный разговор двух лидеров под камеры посылает именно такой сигнал", - написал он в своей статье "Китайская засада". Как отметил Яковенко, формат и исход урегулирования конфликта на Украине "определят долгосрочные перспективы" нового миропорядка. При этом он может оказаться как минимум трехсторонним, добавил он. В конце января президент РФ Владимир Путин провел встречу в формате видеоконференции с председателем КНР Си Цзиньпином. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, лидеры двух стран обсудили в том числе международную проблематику, отношения обоих государств с США и торгово-экономическое сотрудничество Москвы и Пхеньяна.

москва

рф

пекин

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, россия, москва, рф, пекин, владимир путин, си цзиньпин, юрий ушаков, совбез