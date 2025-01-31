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Отношения России и Китая получили мощный импульс к развитию, заявил эксперт
Отношения России и Китая получили мощный импульс к развитию, заявил эксперт - 31.01.2025, ПРАЙМ
Отношения России и Китая получили мощный импульс к развитию, заявил эксперт
Отношения Москвы и Пекина получили столь мощный импульс к развитию на фоне украинского кризиса, что теперь их будет трудно разорвать, считает заместитель... | 31.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-31T07:51+0300
2025-01-31T07:51+0300
2025-01-31T07:51+0300
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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Отношения Москвы и Пекина получили столь мощный импульс к развитию на фоне украинского кризиса, что теперь их будет трудно разорвать, считает заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член научного совета при Совбезе РФ Александр Яковенко.
"На волне украинского конфликта стратегические "отношения без границ" между Москвой и Пекином получили столь мощный долговременный импульс, что его будет трудно демонтировать - недавний телефонный разговор двух лидеров под камеры посылает именно такой сигнал", - написал он в своей статье "Китайская засада".
Как отметил Яковенко, формат и исход урегулирования конфликта на Украине "определят долгосрочные перспективы" нового миропорядка. При этом он может оказаться как минимум трехсторонним, добавил он.
В конце января президент РФ Владимир Путин провел встречу в формате видеоконференции с председателем КНР Си Цзиньпином. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, лидеры двух стран обсудили в том числе международную проблематику, отношения обоих государств с США и торгово-экономическое сотрудничество Москвы и Пхеньяна.
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мировая экономика, россия, москва, рф, пекин, владимир путин, си цзиньпин, юрий ушаков, совбез
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, МОСКВА, РФ, Пекин, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Юрий Ушаков, Совбез
Отношения России и Китая получили мощный импульс к развитию, заявил эксперт
Член Совбеза Яковенко: отношения Москвы и Пекина получили мощный импульс к развитию
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Отношения Москвы и Пекина получили столь мощный импульс к развитию на фоне украинского кризиса, что теперь их будет трудно разорвать, считает заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член научного совета при Совбезе РФ Александр Яковенко.
"На волне украинского конфликта стратегические "отношения без границ" между Москвой и Пекином получили столь мощный долговременный импульс, что его будет трудно демонтировать - недавний телефонный разговор двух лидеров под камеры посылает именно такой сигнал", - написал он в своей статье "Китайская засада".
Как отметил Яковенко, формат и исход урегулирования конфликта на Украине "определят долгосрочные перспективы" нового миропорядка. При этом он может оказаться как минимум трехсторонним, добавил он.
В конце января президент РФ Владимир Путин провел встречу в формате видеоконференции с председателем КНР Си Цзиньпином. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, лидеры двух стран обсудили в том числе международную проблематику, отношения обоих государств с США и торгово-экономическое сотрудничество Москвы и Пхеньяна.