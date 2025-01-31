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РЖД сетуют на перевозки в порожних вагонах воздуха вместо груза

РЖД сетуют на перевозки в порожних вагонах воздуха вместо груза - 31.01.2025, ПРАЙМ

РЖД сетуют на перевозки в порожних вагонах воздуха вместо груза

РЖД сетуют на перевозки в порожних вагонах воздуха вместо груза, а уборка с сети в отстой 75 тысяч лишних вагонов позволила увеличить участковую скорость на 2... | 31.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-31T00:16+0300

2025-01-31T00:16+0300

2025-01-31T00:16+0300

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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. РЖД сетуют на перевозки в порожних вагонах воздуха вместо груза, а уборка с сети в отстой 75 тысяч лишних вагонов позволила увеличить участковую скорость на 2 километра в час и на 2% погрузку, следует из слов замгендиректора компании Михаила Глазкова. Он рассказал, что, например, в октябре 39 тысяч порожних вагонов одновременно следовало по сети во встречном направлении. "Переводим в поезда. Это получается порядка 400 поездов с однородным подвижным составом одномоментно следуют навстречу и везут не груз, а воздух. И эта нагрузка ложится на грузовладельца и "Российские железные дороги" в части того, что мы теряем эту погрузку, перевозя порожний подвижной состав", - посетовал замглавы РЖД. Он рассказал, что РЖД вместе с профильным Институтом экономики и развития транспорта моделировали ситуацию, как влияет излишний парк на перевозку. "… 50 тысяч вагонов влияют на качество перевозки, замедляя участковую скорость примерно на 1-1,2 километра в час. Если эту скорость переводить в локомотивы в локомотивные бригады, то получается порядка 120-140 дополнительных локомотивов необходимо для перевозки того же самого объема груза. А это 600-650 локомотивных бригад", - привел расчеты Глазков. Кроме показателей качества использования подвижного состава, продолжил он, также нельзя не учитывать, что излишний парк вагонов съедает пропускные способности. "С октября, с 18 числа, мы начали более тщательно нормировать нахождение порожного подвижного состава на рейсе, и на конец года нам удалось исключить или временно оставить из работы 75 тысяч вагонов. Что мы получили? Мы получили улучшение участковой скорости на 2 километра в час, увеличение погрузки на 2%, выгрузку увеличили на 1700 вагонов, сократили количество временно задержанных в продвижении гружёных поездов, на 458 поездов, и на 2 процентных пункта увеличили надежность доставки груза", - привел данные замглавы РЖД. В 2025 году, по его словам, компания еще улучшила показатели по сравнению с данными на 18 октября. Средняя участковая скорость по сети железных дорог выросла на 5 километров в час.

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